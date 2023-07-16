烏克蘭證實美國軍援「集束炸彈」到貨！蒲亭揚言將以牙還牙
俄羅斯入侵烏克蘭引爆兩國全面戰爭，俄羅斯總統蒲亭更被國際刑事法院因「戰爭罪」下達逮捕令，俄軍多次被指控使用集束彈、白磷彈等國際公約禁用武器轟炸民宅，造成平民死傷。不過日前蒲亭也針對美國軍援烏克蘭集束彈藥（cluster munitions）發表強力斥責，並警告烏克蘭若使用西方供應的集束彈，俄方保留「採取對等行動」的權利。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《俄衛網》與《美聯社》報導，俄羅斯記者扎魯賓（Pavel Zarubin）發布了一段訪問俄羅斯總統蒲亭的畫面。報導指出，蒲亭宣稱俄羅斯「至今沒有使用集束彈藥的必要」，但若有人對俄國使用該武器，那麼俄羅斯將保留採取對等行動的權利。
此番發言被認為蒲亭的「以牙還牙」宣言，蒲亭受訪期間表示，俄羅斯並未採取發射集束彈藥的作法，也沒有使用過這種彈藥的必要，「眾所周知，我們在一定時期內也缺過彈藥，但我們沒有這麼做過。當然，如果有人對我們使用集束彈藥，我們保留採取對等行動的權利」。
集束彈藥因殺傷力廣泛、容易出現「啞彈」與未爆彈等對平民產生生命威脅等特性，經常被視為非人道殺傷武器，已在國際間制定公約禁止開發、使用或是轉讓，但軍事大國如美國、中國、俄羅斯等皆未加入該公約；美聯社和國際人道主義組織等更有廣泛紀錄俄烏雙方使用該類炸彈的情況，並且擁有俄軍使用的證據。
美國政府軍援級數彈藥的決定遭致不少盟友批評，但支持者仍反駁烏克蘭已經受到俄羅斯的集束彈藥攻擊，而美方提供的該彈藥有明顯紀錄顯示，留下的未爆彈數量相對較少，烏克蘭軍方也承諾僅在非人口稠密區使用。