提升到院層級！行政院：打擊詐欺犯罪是重中之重

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行政院打擊詐欺辦公室（打詐辦）晚間透過新聞稿表示，政府已將打詐工作提升至院層級，藉由跨部會協調，並整合政府及民間各界資源，透過電信、網路及金流面等各項防制措施，有效達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效。
打詐辦指出，各部會都積極落實「打詐綱領」策略，在識詐部分，內政部透過各式宣導管道，持續提高民眾對詐騙手法的認知，進而避免遭詐。
打詐辦說，在堵詐部分，國家通訊傳播委員會（NCC）加強檢核電信業者防杜境外竄改來電；數位發展部建立公益簡訊專用代表門號，供政府部門發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具、輔導電商業者推動物流隱碼技術。
在阻詐部分，打詐辦指出，金管會將強化申請約定轉帳防詐措施、納管虛擬資產交易平台業者、就源頭處理網路假投資廣告；數位部推動遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、要求第三方支付業者建立客戶審查機制，以及辦理宣導活動。
打詐辦說，在懲詐部分，法務部除督導高檢署帶領全國檢警調機關擴大打擊詐騙，也強化法制面、加重刑責，以遏止詐欺犯罪，落實「檢肅暴力幫派、嚴懲詐欺集團、截斷不法金流」。
打詐辦指出，為因應電信等詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，行政院通過「打詐五法」，透過修法，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關罰則，同時強化金流與資訊流的前端溯源管理，促使網際網路平台業者能夠落實企業責任。
打詐辦表示，針對假冒名人投資廣告，刑事局已與Facebook、Google及YouTube等業者合作，在165全民防騙官網增設檢舉詐騙廣告平台，建立下架機制；將設置個資保護獨立機關，提高個資外洩罰責，從嚴懲詐，確保民眾的財產安全。（編輯：蘇志宗）1120716