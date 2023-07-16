民眾凱道曬太陽總統吹冷氣？黃子哲酸「凱道汗水臭、圓山凍死骨」
總統蔡英文總統今日在民進黨全代會上被問及，穿著為賴清德副總統設計的競選外套「會不會熱」，蔡英文笑稱「冷氣還不錯」。國民黨總統參選人侯友宜辦公室發言人黃子哲晚間痛批，同時間凱道這頭有數萬人頂著大太陽聚集在總統府前，對民進黨政府發出怒吼要「公平正義」，而圓山大飯店這頭，有一群民進黨的黨政高官，穿著厚重外套開全代會，另外界相當擔憂是否會傷了身體，莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景。
記者余祥／台北報導
民進黨下午召開全代會，而同時間由館長、前時代力量立委黃國昌發起的公平正義大遊行也在凱道進行，很多民眾頂著艷陽向政府發出怒吼，民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也都到場聲援。
黃子哲說，民進黨的黨政高官辛苦的穿著厚重外套開全代會，另外界相當擔憂是否會傷了身體，還好蔡英文用一句話「冷氣還不錯」，立馬突破盲腸，不但化解了疑慮，也再度激起歸腹火民眾的憤怒，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。
黃子哲也酸說，賴清德說「房價正在降」、蔡英文說「冷氣還不錯」，好羨慕那個平行時空中，有便宜的房，還有清涼舒適的冷氣吹，那應該就是歷史的山洞，就讓傲慢又冷酷的民進黨政府一步步走進吧。