凱道大遊行淪柯文哲場子？藍委指侯友宜談政見：會加分而不會減分

民眾凱道曬太陽總統吹冷氣？黃子哲酸「凱道汗水臭、圓山凍死骨」

▲總統蔡英文於民進黨全代會穿賴清德夾克，被問會不會熱，蔡英文回冷氣還不錯。（圖／資料照片）
▲總統蔡英文於民進黨全代會穿賴清德夾克，被問會不會熱，蔡英文回冷氣還不錯。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

總統蔡英文總統今日在民進黨全代會上被問及，穿著為賴清德副總統設計的競選外套「會不會熱」，蔡英文笑稱「冷氣還不錯」。國民黨總統參選人侯友宜辦公室發言人黃子哲晚間痛批，同時間凱道這頭有數萬人頂著大太陽聚集在總統府前，對民進黨政府發出怒吼要「公平正義」，而圓山大飯店這頭，有一群民進黨的黨政高官，穿著厚重外套開全代會，另外界相當擔憂是否會傷了身體，莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景。

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民進黨下午召開全代會，而同時間由館長、前時代力量立委黃國昌發起的公平正義大遊行也在凱道進行，很多民眾頂著艷陽向政府發出怒吼，民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也都到場聲援。

黃子哲說，民進黨的黨政高官辛苦的穿著厚重外套開全代會，另外界相當擔憂是否會傷了身體，還好蔡英文用一句話「冷氣還不錯」，立馬突破盲腸，不但化解了疑慮，也再度激起歸腹火民眾的憤怒，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。

黃子哲也酸說，賴清德說「房價正在降」、蔡英文說「冷氣還不錯」，好羨慕那個平行時空中，有便宜的房，還有清涼舒適的冷氣吹，那應該就是歷史的山洞，就讓傲慢又冷酷的民進黨政府一步步走進吧。

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