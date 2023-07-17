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溫網／Alcaraz終結喬帥男單4連霸！大戰5盤登頂　奪個人溫網首冠

▲西班牙新生代球王Carlos Alcaraz。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙新生代球王Carlos Alcaraz。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023溫布頓網球公開賽男單決賽今（16）日上演頂尖對決，西班牙世界球王Carlos Alcaraz對上塞爾維亞名將「喬帥」Novak Djokovic，雙方貢獻了一場史詩般的決戰，在大戰5盤之後，由Alcaraz以1:6、7:6（6）、6:1、3:6、6:4勝出，拿下冠軍。

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今年兩人才在法網對決過一次，當時是在男單四強戰，前兩盤雙方各自取一，但之後Alcaraz身體出現問題，有一些抽筋的情況，後續兩盤皆以1:6丟掉，無奈遭到淘汰。

而在來到溫網之後，此前爆出被英媒稱為「間諜門」的喬帥訓練遭拍攝事件，也讓雙方陣營之間的氣氛詭譎。今天開賽後，Djokovic就下重手，首盤連拿5局，順利以6:1先下一城。

次盤Alcaraz連破帶保取得2:0領先，但優勢沒能保持太久，很快被追平。比賽進入到搶七局後，Alcaraz頂住壓力，一記漂亮的接發直接得分，以8:6將戰局給扳平，雙方盤數上以1:1平手。

第3盤Alcaraz似乎釋放了壓力，不僅自己發球成功率有所提升，接發表現也表現精采，反而Djokovic有些招架不住，該盤戰況呈現一面倒，前者以6:1拿下。

不過就如同過往在絕境下的反彈能力一樣，Djokovic在第四盤開始反撲，兩度成功破發，以6:3將比賽拖進決勝盤。比賽進入到白熱化階段，Alcaraz將上一盤的失利拋諸腦後，率先破發取得3:1領先。

在第6局和第8局，Djokovic都曾經在Alcaraz的發球局製造了一些麻煩，但後者都能夠順利守住。第10局的賽末發球局，Alcaraz頂住壓力，在第一個賽末點就拿下，成為本屆冠軍。

Alcaraz過去曾在2022年美國拿下過生涯第一座大滿貫冠軍，這不僅是他個人第2冠。也是繼2002年的「澳洲野兔」Lleyton Hewitt之後，第一位「Big 4」以外的球員能拿下溫網冠軍，也終止了Djokovic的4連霸。

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