MLB／大谷翔平可以轟100發全壘打嗎？美球評驚訝他的打擊實力
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，16日在面對太空人隊比賽中開轟，9局下他轟出本季第33號全壘打，帶動天使氣勢最後反敗為勝，大谷的全壘打王之路也越走越穩，美國媒體《FOX Sports》球評Ben verlander也嚇到，發文寫下：「大谷或許可以轟100全壘打。」雖然有點誇飾，但也可以顯示出大谷的爆發力驚人。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在9局率先開轟，面對太空人隊守護神Ryan Pressly，大谷在第三球，轟出中外野全壘打，這球還是89.2英里的滑球，大谷轟出去後相當冷靜，但全場球迷幾乎瘋狂。
大谷開轟後，天使隊友也很爭氣，Maldonado捕逸送分，加上Hunter Renfroe「道歉野球」敲出中外野安打追平為12:12，天使反而神奇追平，延長賽10局下，天使二壘有Trey Cabbage，結果大谷打擊被刻意敬遠，天使輪到Taylor Ward敲出二壘滾地球，結果對方原本要雙殺，傳一壘時，游擊手Grae Kessinger發生傳球再見失誤，也讓天使成功終止連敗惡夢。
大谷賽後也被形容為「太扯了！」大聯盟官網記者Sarah Langs也覺得很不可思議，大谷不但是擊球有力道，他擔任投手也是十分出色。
美國媒體《DraftKings》也特別以「深夜的大谷擊出炸裂的全壘打」來形容大谷開轟的狀況。