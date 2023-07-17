溫網／Alcaraz戰勝Djokovic奪冠 終結「Big 4」21年來的統治
「Big 4」對溫網的統治正式畫下句點。西班牙世界球王Carlos Alcaraz在2023溫布頓網球公開賽男單決賽上，以盤數3:2擊敗塞爾維亞名將「喬帥」Novak Djokovic，成為21年來第一位身份非Roger Federer、Rafael Nadal、Djokovic和Andy Murray奪冠的球員。
記者黃建霖/綜合報導
這一場比賽堪稱一場史詩對決，Alcaraz展現新生代王者的十足韌性，在首盤被痛擊的情況下，他透過第2盤搶七取勝、並順勢拿下第3盤取得領先，之後更是一路頂住了喬帥的瘋狂反撲，首個冠軍點就把握住，含金量十足的摘下冠軍。
此前Alcaraz已經有一座美網冠軍，不過美網在四大賽之中相對於其他三項賽事格局更開放，反觀澳、法、溫三項賽事，牢牢地被「三巨頭」握在手中——特別是溫網，在2002年的「澳洲野兔」Lleyton Hewitt之後，就再也沒有任何一位「Big 4」以外的球員拿到過。
除了2020年因為疫情而暫停，在此之前Djokovic處於溫網的4連霸當中，在「草地之王」Federer統治力下滑、且後續退役之後，似乎就再也沒有人能夠在這項賽事上對他發起足夠的挑戰。
不過Alcaraz今天證明自己確實是有能力接下一代「球王」名號的人，在這場高水平的戰鬥中，他絕無僥倖的、以紮實的5盤拿下，取得生涯至今為止最別具意義的一冠。