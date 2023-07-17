籃球／大學版瓊斯盃　菲律賓東方大學宰制台灣籃壇、全勝封王

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輔大總教練楊哲宜說：「這樣的暑期盃賽對球隊備戰ＵＢＡ有很大的幫助，拿過6座ＵＢＡ冠軍的輔大，也應該對台灣的大學籃球略盡棉薄之力，我們希望明年可以擴大規模到至少12隊，除了菲律賓之外，也想邀請日本、韓國、紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞等大學球隊前來共襄盛舉，打造大學版的瓊斯盃。」，
今年輔仁盃唯一外隊的菲律賓東方大學一路過關斬將，今日第4節雖遇到地主輔大強力反撲，不過隨即穩定下來，還是以91比79贏球，5戰全勝封王。
輔大在此次輔仁盃雖然少了參加中華隊3對3集訓的準大四學長江均，不過將升上大三的彭冠綸表現搶眼，扛起球隊得分主力重任，他不想再當籃球逃兵了！
來自ＨＢＬ名校南山高中，彭冠綸進入輔大後，曾經想要離開籃球，不過終究還是沒離開，他開玩笑說：「我好像除了打籃球，其他都不會，就繼續打籃球吧！」
彭冠綸說：「我當然還想打籃球，所以才會出現在這，職籃是我的目標，我會盡力，希望大三這一年打好，不見得一定要提早去選秀，但我一定要讓大家看見(我)！
輔大總教練楊哲宜看到了他的改變：「前兩年都不太跟別人講話，現在開始會主動跟大家溝通，看的出來他想把籃球打好！」
上半場就以24比48落後24分，輔大下半場找回防守強度，在第4節追到僅落後7分，不過東方大學進攻穩定性太好，隨即穩住陣腳，輔大未能再把比分拉近。輔大以彭冠綸21分最高，張傑程14分，鄭懷謙13分，東方大學射手Rey Remogat 16分最多，Jack Cruz-Dumont 得到14分。
本屆輔仁盃，菲律賓東方大學5戰全勝封王，臺藝3勝2敗第2，國體、醒吾、輔大同為2勝3敗，比較對戰成績與正負分，國體第3，醒吾第4，輔大第5， 臺科1勝4敗第6。