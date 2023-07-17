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籃球／新軍旗津造船者「捍衛主場」連兩站奪冠　蘇文儒蟬聯MVP

▲2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽第三回合，旗津造船者「捍衛主場」連兩站奪冠。官方提供
▲2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽第三回合，旗津造船者「捍衛主場」連兩站奪冠。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽第三回合賽事首度前進高雄旗津豐收廣場，地主隊旗津造船者成功「捍衛主場」，連續兩站奪下男子組冠軍；女子組則由中華培訓隊拿下本賽季第一座單站冠軍。

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ABSOLUTE 3x3聯盟賽本季規模和強度都較前三屆賽事更加提升，前兩回合賽事分別於屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場及臺中火車站進行，各隊都卯足全力爭取單站頭銜。

旗津造船者為本賽季新加入的隊伍，上個月在臺中站賽事首度獲得單站冠軍，蘇文儒在拿下MVP後就誓言高雄站回到「主場」後要拿出更好的表現，他也沒有食言，本週與職籃T1高雄全家海神隊友呂威霆、職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人新秀劉承彥與義守大學學弟史承平搭配，成功留下冠軍。

旗津造船者今天在冠軍賽靠蘇文儒拿下11分，加上劉承彥於比賽後段的外線拉開差距，最終以21:16擊敗台北戰馬，連續兩站奪冠，蘇文儒蟬聯MVP，他也提到，希望這樣奪冠的感覺，可以一直延續下去。

女子組前兩站都由台北野貓帶走冠軍，但在今天高雄站賽事踢到鐵板，四強賽以14:17敗給彰化中華培訓隊，無緣連三站封后。冠軍賽則上演「中華培訓隊內戰」，僅由3名球員王玥媞、黃巧鈞、張聿敏應戰的台北中華培訓隊，冠軍戰以15:14、1分之差擊敗彰化中華培訓隊，本賽季首冠到手。

王玥媞拿下本站MVP，她提到，能打下這座冠軍，感謝教練在平時都將訓練強度拉很高，也謝謝隊友們在比賽中都拚盡全力。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽第四回合將在下週7月22日至23日於臺北信義區香緹廣場開打，連續4年在此地進行賽事。同時，在台北站賽事拿下男子組冠軍的隊伍，也將能取得參與9月23、24日宿霧大師賽的資格。

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