溫網／謝淑薇今晚挑戰生涯女雙第6冠！可望寫下海峽大滿貫紀錄

溫網／締造罕見的海峽大滿貫！37歲的謝淑薇怎麼辦到的？

▲謝淑薇以37歲的「高齡」，與搭擋Barbora Strycova拿下溫網女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇以37歲的「高齡」，與搭擋Barbora Strycova拿下溫網女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023溫布頓網球錦標賽，台灣女將謝淑薇跟同為37歲的搭擋Barbora Strycova自2019年之後，再度拿下溫網女雙冠軍，震撼世界網壇，由於兩人年紀加起來已經是74歲，已經創下溫網史上最年長球員打進決賽的紀錄，奪冠也是新紀錄，謝淑薇更是創下法網、溫網女雙冠軍的「海峽大滿貫」紀錄，到底她怎麼做到的？

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謝淑薇2020年腳踝韌帶斷裂，歷經復健，2021年慢慢找回身手，確認傷勢無虞後，休息一年半才從5月馬德里復出，但是與其說她是球員，更可以說她每一場比賽都已經制定好很好的計畫，並且真的實行。

而謝淑薇能有這樣的想法，或許從小跟父親謝子龍到處征戰打球，早就已經看過不少對手有關。她知道自己的優勢、弱點，很清楚後「從不硬拚」，可能會冒險打一些球，但一切就像她說的「在掌握之中」，加上她早期在日本打過軟網，練就「鬼之曲球」等技巧，讓她的對手吃足苦頭。

謝淑薇場外性格也十分強悍，曾鬧出不少爭議，但她場上表現依舊亮眼，尤其受傷回歸網壇後，身段更為柔軟，他可以跟相差16歲的中國小將王欣瑜合作奪下法網冠軍，也可以跟同年的Barbora Strycova搭配得天衣無縫，巧妙運用優勢創造空間。

▲2023溫網女雙，台灣女子網球好手謝淑薇與捷克名將Barbora Strycova聯手奪下大滿貫賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023溫網女雙，台灣女子網球好手謝淑薇與捷克名將Barbora Strycova聯手奪下大滿貫賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
謝淑薇說：「我喜歡球場上的自由，我就像是一名自由式的球員，我制訂我的計畫，我希望球往哪裡走，就往哪裡走，很有用。」

經驗豐富的謝淑薇跟Barbora Strycova，僅僅合作3個月就可以打下冠軍，其實去年兩人就說好要打溫網，Barbora Strycova說：「我傳訊息給淑薇，跟他說我們要去打溫網，要去體驗一下過去那種氛圍。」結果謝淑薇答應，兩人就像要準備計畫去遠足的兩個小女孩一樣，去享受溫網的感覺。

謝淑薇也說：「我沒有預料到冠軍，但不能再要求更多了。」Barbora Strycova也透露這是他最後一次的溫網，但可以拿下這樣的冠軍，是她始料未及。


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