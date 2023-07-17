溫網／締造罕見的海峽大滿貫！37歲的謝淑薇怎麼辦到的？

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而謝淑薇能有這樣的想法，或許從小跟父親謝子龍到處征戰打球，早就已經看過不少對手有關。她知道自己的優勢、弱點，很清楚後「從不硬拚」，可能會冒險打一些球，但一切就像她說的「在掌握之中」，加上她早期在日本打過軟網，練就「鬼之曲球」等技巧，讓她的對手吃足苦頭。
謝淑薇場外性格也十分強悍，曾鬧出不少爭議，但她場上表現依舊亮眼，尤其受傷回歸網壇後，身段更為柔軟，他可以跟相差16歲的中國小將王欣瑜合作奪下法網冠軍，也可以跟同年的Barbora Strycova搭配得天衣無縫，巧妙運用優勢創造空間。
謝淑薇說：「我喜歡球場上的自由，我就像是一名自由式的球員，我制訂我的計畫，我希望球往哪裡走，就往哪裡走，很有用。」
經驗豐富的謝淑薇跟Barbora Strycova，僅僅合作3個月就可以打下冠軍，其實去年兩人就說好要打溫網，Barbora Strycova說：「我傳訊息給淑薇，跟他說我們要去打溫網，要去體驗一下過去那種氛圍。」結果謝淑薇答應，兩人就像要準備計畫去遠足的兩個小女孩一樣，去享受溫網的感覺。
謝淑薇也說：「我沒有預料到冠軍，但不能再要求更多了。」Barbora Strycova也透露這是他最後一次的溫網，但可以拿下這樣的冠軍，是她始料未及。