不爽遭出賣！湖口逃逸移工連砍2人 員警右頸遭劃傷「20公分」
昨（16）日晚間，警方獲報遭通緝的鄧姓越南籍移工，藏匿於新竹縣湖口溪某建築，新北市樹林警分局偵查隊前往緝捕時，一名陳姓警員遭對方持藍波刀砍傷頸部，其他移工見狀上前制止也同樣遭砍傷，造成陳員「右頸部20公分刀傷」，所幸2人送醫後街無大礙，而鄭男趁隙逃逸無蹤，目前警方全力搜索中。
記者孫唯容／綜合報導
昨天晚間19時許，新北市樹林警分局獲報，跨區前往新竹縣湖口鄉追緝妨害自由、毒品通緝的32歲鄧姓移工，並透過鄧嫌的阮姓友人協助聯絡，將鄧嫌誘騙下樓。
未料鄧男看見遭大批員警包圍，不滿阮姓友人出賣，隨即持預藏的藍波刀砍傷友人，警方上前壓制也遭砍傷，並趁隙跳上屋頂逃逸。據了解，負傷的陳姓警員右頸有20公分長的傷勢，送往竹北東元醫院縫合4針後，並無生命危險。
新湖分局與樹林警分局獲報後，分別加派人力趕抵現場，不過逐棟搜索鄧嫌仍未果，全案仍在偵辦中。
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