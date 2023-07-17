懷疑被戴綠帽！桃園男持「散彈槍」挾持女友 與警對峙12小時投降
桃園發生持槍挾持案！一名39歲陳姓男子因為懷疑同居女友出軌，上週憤而搬離愛巢，16日清晨卻持散彈槍突然返家，並挾持女友跟一名女嬰。警方獲報後出動30警力前往救援，終於在下午2時許，人質獲得釋放，接著在陳母的勸說下，陳男棄械投降，結束長達12小時的對峙。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方調查，陳男曾因違反槍砲彈藥管制條例、殺人罪入監服刑，與被害人共同育有15歲兒子及年僅1歲半女兒。一週前，陳男懷疑女友出軌，二人爆發激烈口角，陳男憤而搬離兩人同居處，直到16日清晨突然手持散彈槍返回，要求女友和自已復合。
女友媽媽和陳男兒子一覺醒來，發現女友已遭控制在房間內，立即報警求助，警方派遣30名警力火速到場，將整個樓層封鎖後，隔著房門和陳男展開談判，直到下午1時許，在警方長達8小時的不斷勸說下，同居女友跟小孩平安獲釋。
不過，當時陳男有輕生念頭，一度以槍抵住自己下巴，直到陳男母親到場對兒子親情喊話，最終陳男在下午5時棄械投降。警方今天偵詢，後續依槍砲等罪將陳男送辦。
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