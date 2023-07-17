天氣預報／泰利將轉中颱！今慎防午後大雨 週末「新颱風」動向曝
泰利颱風目前持續朝廣東一帶前進，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（17）日泰利有可能增強為中度颱風；今日至週三（7月19日）因「季風低壓環流」影響，各地午後要慎防局部「大雷雨」和「劇烈天氣」，本週末至下週，菲律賓東方海面還有另一個熱帶擾動將發展，有可能成為下一個颱風，詳細情況還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，「泰利」今將增強為中度颱風，繼續朝廣東前進，不會侵台，未來10天的預報顯示，另一個熱帶擾動侵襲機率的最大值，是由菲律賓東方海面，向西北西前進，掠過呂宋島東北端經巴士海峽、朝廣東進行。下週一（7月24日）它在呂宋島東北端達中颱以上的侵襲機率為60%，台灣陸地的侵襲機率在20%以下，預報不確定性大，還有待觀察。
至於本週天氣，吳德榮表示，今日至週三午後有強對流，各地慎防局部「大雷雨」及雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，中央氣象局提醒，今日東半部、南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區有局部大雨發生的機率；明（18）日東南部地區有局部較大雨勢發生，午後中南部及其他山區有局部大雨發生的機率。
吳德榮指出，今日高溫雖然微降，但體感仍偏熱，各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏25至37度，中部攝氏24至36度，南部攝氏25至36度，東部攝氏23至36度，週四至週六（7月20日至7月22日），「季風低壓環流」西移，水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但強度減弱、範圍縮小。