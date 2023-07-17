倒數1個月鬼門開！城隍爺示警「大事發生」：5生肖要注意
再過一個月，8月16日就是農曆七月初一、即俗稱的「鬼門開」。位於台南的首邑城隍廟，日前城隍爺罕見在巡爐下當晚示警，農曆7月要留意火和電。命理專家楊登嵙指出，雖然神明指示是農曆七月期間，但民眾應時刻留意生活細節，避免憾事發生；此外，「5生肖」在農曆七月要特別注意。
家庭消費中心/綜合報導
台南首邑城隍廟日前完成癸卯年共計4壇公事、巡爐下賜福。命理專家楊登嵙提到，城隍大駕罕見在巡爐下當晚，特別提前示警眾人：「農曆7月要留意火和電」。廟方指出，今年提前這麼早指示，實屬罕見。城隍大駕下次再降駕預計是農曆8月，期間是否會再降駕則是未知數。
命理專家楊登嵙解釋，城隍爺有陰間行政官、司法官的職責。在陰間司法神的部分，城隍有專司人間善惡記錄、通報、死者亡靈審判和移送的職務，主管生人亡靈、獎善罰惡、生死禍福等，守護城池、國家，因此城隍廟是陽廟，不是陰廟。
而「生死簿」由東嶽大帝、閻羅王掌管，城隍爺執行。楊登嵙提到，城隍爺特別指示農曆7月要留意火和電，有其用意，表示有大事發生。不過民眾平日就要時刻注意生活中的細節，留意多一些，讓遺憾意外少一點。
2023癸卯年值刑沖破害太歲5生肖，兔值太歲、鼠刑太歲、雞沖太歲、馬破太歲、龍害太歲，這5生肖要特別注意，尤其在農曆7月。今年天氣特別炎熱，應注意火災及電線走火等問題，電線老舊應更新；民眾也要多注意身體健康，小心中暑。