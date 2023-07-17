站上17300點！台股早盤黑翻紅 AI、重電與網通多檔漲停
美股上週五（14日）跌多漲少，台北股市今（17）日開低，一度跌約50點，但隨後拉抬來到盤上小漲。權值王台積電早盤跌4元，來到587元，其他重要電子股如鴻海、群創逆勢抗跌走高，和碩飆漲停、大立光漲逾1%。今日盤面焦點依舊是AI概念股，英業達與神達早盤飆漲停，重電概念股同樣紅通通，華城飆漲停，另外網通族群也不俗，上詮與前鼎飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數14日上漲113.89點，或0.33%，收34509.03點；那斯達克指數下跌24.87點，或0.18%，收14113.7點；標普500指數下跌4.62點，或0.10%，收4505.42點；費城半導體指數下跌46.72點，或1.23%，收3750.41點。
受到美股影響，台北股市今日早盤開低，一度跌約50點，但隨後拉抬來到盤上小漲。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到587元，跌幅0.6%左右。聯電跌0.7%，世界先進與力積電小漲與小跌。本週台積電將舉行法說會，雖然早盤走跌，但台積電概念股表現亮眼，京元電漲6%多，辛耘、台燿、弘塑漲3到4%。
其他重要電子股，如聯發科、日月光、台達電走跌，南亞科、旺宏跌1%上下。不過，鴻海、群創逆勢抗跌走高，和碩飆漲停，大立光漲逾1%。今日AI概念股依舊強勢，英業達、神達早盤飆漲停，智原漲8%、康舒漲7%，光寶科與高技漲4%多，廣達漲1%，廣達家族的廣明則飆漲停。
重電概念股同樣紅通通，華城飆漲停，士電、中興電漲4到6%，亞力漲逾3%，大亞漲近2%。另外，網通族群也不俗，上詮、前鼎飆漲停，台揚也漲逾9%、仲琦漲8%，鼎天漲逾4%。