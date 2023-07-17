泰國橘色浪潮來襲！皮塔19日再次挑戰總理大位　民眾街頭集結力挺

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普湯表示，目前雙方還有許多細節尚待磋商，可以確定的是，如果皮塔再次被提名，為泰黨的141議員會投票支持他，但皮塔必須明確回應要堅持到何時，因為從首次投票結果看來，要拿到當選總理的376票困難重重。但普湯並未回應，如果皮搭未獲提名，8黨聯盟的其他總理人選是誰。
改革派的前進黨在泰國今年5月舉行的國會大選掀起橘色旋風，橫掃全國超過1350萬張票，成為選舉最大贏家；前總理塔克辛最小的女兒貝東丹領導的為泰黨則拿下眾議院141席，成為第二大黨。泛民主派得票逾2500萬票，顯示泰國民心思變，民眾也以行動表達對皮塔的支持。7月16日支持者在曼谷民主紀念碑附近集結，參與遊行活動，要求代表保守派的陸軍、海軍及警界高層等參議院議員們辭職下台，因為他們在13日的總理投票缺席，導致皮塔未能通過376票當選門檻。
示威領袖、人權律師阿儂受訪時表示，如果這些保守派的參議員參加第二次總理選舉投票，必須尊重5月14日大選的結果，遵照民意並支持8黨聯盟。
阿儂強調：「人民必須站起來發聲，在5月14日的國會大選中，我們（泛民主派）贏得2500多萬票，但他們（保守派）不聽從人民的心聲，可能是因為人民太過低調，所以現在要藉由汽車的鳴笛及遊行，讓他們聽到人民的聲音！」