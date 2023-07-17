最帥國王為她廢除後宮！不丹王后喜迎第三胎　被譽為精品界繆思

泰國橘色浪潮來襲！皮塔19日再次挑戰總理大位　民眾街頭集結力挺

▲泰國國會將在7月19日再次投票選出總理，民眾強烈希望前進黨主席皮塔能夠當選，周末在曼谷街頭集結表達支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國國會將在7月19日再次投票選出總理，民眾強烈希望前進黨主席皮塔能夠當選，周末在曼谷街頭集結表達支持。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

泰國眾議院最大黨「前進黨」（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在13日國會投票時，遭軍方為主的保守派議員阻撓後，未能順利當選總理。泰國國會19日將再次舉行投票，皮塔已對外表示，這次如果挑戰總理失敗，他將把機會交給眾議院第二大黨為泰黨（Pheu Thai）的候選人，可能是前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）或是賽塔（Srettha Thavisin）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲泰國流亡前總理戴克辛與么女貝東丹。（圖／翻攝自Instagram）
▲泰國流亡前總理塔克辛的么女貝東丹領導的為泰黨，在本次大選表現不俗。（圖／翻攝自Instagram）
為泰黨副黨魁普湯就國會再次投票選舉總理一事提出看法，他表示，為泰黨和前進黨之間仍存在分歧，希望在內部討論後，於17日晚間進行8黨聯盟協商，為19日的總理選舉訂定策略。

普湯表示，目前雙方還有許多細節尚待磋商，可以確定的是，如果皮塔再次被提名，為泰黨的141議員會投票支持他，但皮塔必須明確回應要堅持到何時，因為從首次投票結果看來，要拿到當選總理的376票困難重重。但普湯並未回應，如果皮搭未獲提名，8黨聯盟的其他總理人選是誰。

改革派的前進黨在泰國今年5月舉行的國會大選掀起橘色旋風，橫掃全國超過1350萬張票，成為選舉最大贏家；前總理塔克辛最小的女兒貝東丹領導的為泰黨則拿下眾議院141席，成為第二大黨。泛民主派得票逾2500萬票，顯示泰國民心思變，民眾也以行動表達對皮塔的支持。7月16日支持者在曼谷民主紀念碑附近集結，參與遊行活動，要求代表保守派的陸軍、海軍及警界高層等參議院議員們辭職下台，因為他們在13日的總理投票缺席，導致皮塔未能通過376票當選門檻。

▲前進黨在泰國掀起「橘色浪潮」，吸引大批選民支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲前進黨在泰國掀起「橘色浪潮」，吸引大批選民支持。（圖／美聯社／達志影像）
示威領袖、人權律師阿儂受訪時表示，如果這些保守派的參議員參加第二次總理選舉投票，必須尊重5月14日大選的結果，遵照民意並支持8黨聯盟。

阿儂強調：「人民必須站起來發聲，在5月14日的國會大選中，我們（泛民主派）贏得2500多萬票，但他們（保守派）不聽從人民的心聲，可能是因為人民太過低調，所以現在要藉由汽車的鳴笛及遊行，讓他們聽到人民的聲音！」

泰國總理難產　皮塔：若有必要將讓賢給為泰黨

泰國總理唯一候選人！皮塔因「票數不足」未能首輪投票順利拜相

泰總理熱門候選人資格恐生變！皮塔：盼非政治迫害　否則代價高昂

皮塔成泰總理唯一候選人！警方封鎖國會附近　確保選舉順利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀