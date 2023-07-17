「杜蘇芮颱風」最快週三生成！各國預測路徑曝 週末天氣看它臉色
今年第4號颱風「泰利」在上週六（7月15日）生成，但對台灣影響有限，而目前更值得關注的，是菲律賓東方海面上新的「熱帶擾動」，天氣職人吳聖宇指出，該擾動最快週三或週四（7月19日至7月20日）就有機會發展為熱帶性低氣壓或今年第5號颱風「杜蘇芮」，台灣這個週末天氣高機率會受到影響，不過影響程度仍要觀察距離遠近而定。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇提及，在熱帶擾動發展為「熱帶性低氣壓」或「颱風杜蘇芮」後，它預計會朝向菲律賓呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，可能在週末期間通過台灣以南，然後繼續往廣東、香港等地靠近。目前各國預測還有很大分歧，甚至有掃過台灣的路線。
在天氣影響上，吳聖宇指出，如果週末它距離台灣較遠，颱風或熱低壓「外圍環流」對東半部、恆春半島的影響較顯著，距離較近的話，影響範圍就會更大、更明顯，甚至不排除發布颱風警報的機會，因此未來幾天預報的變化相當值得注意，對此中央氣象局則表示，由於是後期預報，還有很多不確定因素，目前無法評估發布警報的機率。
氣象專家賈新興也表示，週三和週四，菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓發展有增強為颱風的趨勢，在下週日（7月22日）深夜起至下週二（7月25日），受颱風外圍環流影響，宜花東及屏東有陣雨，花東及恆春有局部較大雨勢發生的機會 。請民眾務必留意最新天氣資訊。