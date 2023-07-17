成長速度高於全球！台灣近5年再生能源裝置容量平均年增逾2成
全球綠能浪潮興起，台灣也趁勢迎浪而起，「積極發展再生能源」也成為現今民進黨執政引以為傲的政績。經濟部統計處今（17）日又傳綠電捷報，我國近5年再生能源裝置容量平均年增21.9%，成長速度遠高於全球平均，其中截至今年5月，我國再生能源裝置容量占比分別為，太陽能光電68.9%、離岸風電7.4%、陸域風電5.5%、慣常水力13.5%、其他4.6%。
記者鄭妤安／台北報導
針對台灣再生能源發展，經濟部統計處指出，近5年再生能源發電量平均年成長14.0%，其中受惠政府與民間合力推動綠能發展，太陽光電及離岸風電分別平均年增45.0%及135.0%，成長最為快速，今年1至5月續增51.8%及193.2%，為我國再生能源成長的主要貢獻來源，同時也是台灣發展綠能主力。
在再生能源裝置容量上，也有亮眼表現，自2017年加速推動國內再生能源設置，再生能源裝置容量近年均呈雙位數成長，至2022年平均以21.9%的增幅快速成長，不僅高於其他亞洲主要國家，如南韓18.9%、中國13.3%、日本6.9%，甚至遠高於全球平均（9.1%）。
截至今年5月，我國再生能源裝置容量占比分別為，太陽能光電68.9%、離岸風電7.4%、陸域風電5.5%、慣常水力13.5%、其他4.6%；我國太陽光電及離岸風電裝置容量近5年平均年增40.6%及147.6%，高於全球平均的21.6%及27.4%。
此外，民間業者積極參與再生能源投資建置，漸成為發展再生能源的主力，今年5月底太陽光電以自用發電設備占79.8%居首，風力發電則以民營電廠為主，占78.3%。