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《歡樂智多星》收攤！胡瓜抱歉「沒讓妳得主持人獎」　瑪莉亞淚崩

▲主持12年的節目《歡樂智多星》被迫收攤，胡瓜（右）一句「抱歉沒有讓妳得主持人獎」，瑪莉亞淚崩。（圖／葉欣眉臉書）
▲主持12年的節目《歡樂智多星》被迫收攤，胡瓜（右）一句「抱歉沒有讓妳得主持人獎」，瑪莉亞淚崩。（圖／葉欣眉臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

迪士尼6月中宣布旗下頻道將在今年底退出台灣市場，包含國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台等等，讓不少節目面臨收攤。其中胡瓜與瑪莉亞（葉欣眉）主持12年的《歡樂智多星》播至明年1月1日，瑪莉亞在臉書上抒發感想，胡瓜一句「抱歉沒有讓妳得到主持人獎」，讓她眼淚潰堤。

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▲瑪莉亞對於12年的節目《歡樂智多星》收攤，感到不捨。（圖／葉欣眉臉書）
▲瑪莉亞（左）對於12年的節目《歡樂智多星》收攤，感到不捨。（圖／葉欣眉臉書）
瑪莉亞在臉書上抒發節目收攤的心境，她憶起2011年3月被找去上節目《歡樂智多星》，當時被打扮成女僕裝，腳上配的還是雨鞋，瓜哥在旁問她是誰，工作人員順口回答：「瑪莉亞。」胡瓜開場介紹她「歡迎歡樂瑪莉亞」，從此瑪莉亞成為她的藝名。主持節目這12年深深影響瑪莉亞的一生，當時她大學畢業繳不起房租，為了錄節目彰化台北兩邊跑，「那時候，我只有智多星這個工作，只有在錄智多星的時候，我才感覺自己活著。」

▲瑪莉亞感謝《歡樂智多星》全體工作人員，表示自己從節目中學習很多。（圖／葉欣眉臉書）
▲瑪莉亞（上排右五）感謝《歡樂智多星》全體工作人員，表示自己從節目中學習很多。（圖／葉欣眉臉書）
7月11日為《歡樂智多星》最後一次錄影，瑪莉亞強忍著內心激動錄完最後一集，胡瓜一邊感謝工作人員，隨後轉頭對她說：「很抱歉沒有讓妳得到主持人獎」，瑪莉亞壓抑不住情緒，眼淚潰堤，「我知道今天是說再見的一天，不管我有沒有準備好，不管再怎麼捨不得，我想說的只有謝謝」，她感謝瓜哥一路提攜，還有節目帶給她的一切，「有沒有獎都沒關係了，你們給我的已經很多很多了。」


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