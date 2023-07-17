溫網／韌帶撕裂、休息18個月後連兩冠 謝淑薇：「童話般的旅程」
2023溫布頓網球錦標賽台灣女將謝淑薇與捷克女將Barbora Strycova「台捷聯軍」，成功奪下溫網女雙大滿貫。而就在短短1個月前，謝淑薇才剛與中國新秀王欣瑜在法網短暫合作，並成功奪得法網女雙大滿貫，這也讓謝淑薇挑戰成功超高難度的「海峽大滿貫」。國際女子網球協會(WTA)官網更譬美謝淑薇在這段期間的比賽是「童話般的旅程」。
實習記者練宗翰/綜合報導
37歲的謝淑薇在2020年曾因腳踝韌帶斷裂傷，休養了一段時間，2021年復出後，再度休養了整整18個月，經過不斷的復健與訓練，於今年5月正式復出。復出後聯手中國21歲新星王欣瑜出戰法網女雙，就成功奪得大滿貫。拿下法網後，謝淑薇立馬飛過英吉利海峽來到英國參加溫網，與曾經合作多年同為37歲的捷克女將Barbora Strycova攜手合作。
Barbora Strycova在2021年10月升格當媽媽後，今年重返賽場展開自己的告別巡迴賽。兩人一路過關斬將，成攻殺入溫網女雙決賽，這也是兩人自2020年以來，再度闖入決賽。兩人寶刀未老，默契的配合以及展現各自身為老將的球技與經驗，最終成功奪下溫網大滿貫。
這不僅是謝淑薇復出後的第二座大滿貫，也是Barbora Strycova生涯最後一次的溫網大滿貫，讓Barbora Strycova在溫網寫下完美的句號。
「海峽大滿貫」之所以挑戰難度高，由於法網的紅土與溫網的草地，在球落地的球速上有落差，加上兩場賽事之間能夠調整與休息的時間並不多，體力與球技上的考驗，也讓海峽大滿貫的難度大大提升。如今謝淑薇完成了這項挑戰，這中間是透過不斷的努力與流過無數汗水，所得到的甜美果實。