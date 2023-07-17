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商業不景氣、滿地爛尾樓！越南經濟差　官方疑「美化」數字遭打臉

▲越南近期經濟表現不如預期，出現許多蓋到一半就中止的「爛尾樓」。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南近期經濟表現不如預期，出現許多蓋到一半就中止的「爛尾樓」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

越南近期景氣明顯不佳，投資不足和經濟放緩導致需求銳減，但政府發佈的最新經濟數據顯示，第二季GDP成長4.14%，比起第一季的3.28%表現還要突出，遭到當地企業質疑政府數據過度美化，有灌水的嫌疑。

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根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，越南統計總局最新數據顯示，今年越南4到6月GDP成長4.14%，幅度超過第一季的3.28%。不過，這些數據和稍早之前渣打銀行預測的第二季GDP增長僅有 1.5%明顯不符，而且今年越南企業界對於經濟前景態度悲觀，僅約30%的製造業者認為第二季的經營狀況將有所改善。部份人士認為，越南目前的商業景氣比金融危機期間更差。

《日經亞洲》報導指出，越南因需求減少，當地鋼鐵業受到重挫，開工率僅30%，鋼鐵製造商虧損連連，導致爛尾樓隨處可見。

此外，當局高度重視的旅遊業統計數據真實性也遭到懷疑。越南中部旅遊勝地會安（Hoi An）所在的廣南省官方數據顯示，今年上半年接待了460萬人次遊客，是去年同期的一倍，但當地許多飯店業者至今仍苦苦掙扎，認為官方數據有造假之嫌。

越南政府表示，儘管2023年上半年的經濟增長不如預期，但考量到目前全球經濟疲軟，越南的經濟成長率仍在合理範圍內。

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