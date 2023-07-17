台積電高雄廠敲定二奈米？陳其邁：市府全力配合

台積電改變高雄建廠計畫？據媒體披露，台積電高雄廠繼先前說將改為先進製程後，現在敲定將改為更先進的二奈米製程，台積電並已經將計畫向經濟部及高雄市政府提報，高雄市長陳其邁今（17）日表示，台積電因應整體布局所做的調整，市政府就全力配合，相關事向市府跟中央也做過因應跟調整，這個部分沒有問題。
記者鄭婷襄／高雄報導
台積電高雄廠的投資可說是高市府的重大招商成績，先前傳出預定的廿八奈米喊卡，讓地方十分緊張，最後台積電總裁魏哲家親自宣布將改為先進製程，才吃下一顆定心丸，有媒體披露，台積電已經將高雄廠敲定二奈米，並將計畫向經濟部及高雄市政府提報，估計投資金額將比原本預估的廿八奈米更高。
高雄市長陳其邁今日受訪時表示，之前台積電已經說過將高雄廠改為先進製程，一切都以台積電的說明為主，高市府尊重，年初的時候市府也已經接獲通知改為先進製程，後續就會牽涉到市府與中央要配合的事項，包括水電、環差等等的事項，這些都有充分溝通。
陳其邁指出，台積電因應整體布局所做的調整，高雄市政府就全力配合，也包括這些水電的問題，在當他決定改變製程時候就已經告知市府，市府也邀集中央單位做過一些因應跟調整，這個部分沒有問題，環差部分就等他們必須補足相關的資料，再來進行後續行政程序的處理。