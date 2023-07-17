愛馬仕柏金包由來！命名女星Jane Birkin逝 為台灣地震捐包義賣
英國傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）於法國巴黎家中過世，享壽76歲。既是歌手也是導演的她，開創法式簡約風格先驅，在時尚界也深受推崇。現今大家耳熟能詳的HERMÈS「愛馬仕柏金包」便是為其而生、以她命名。鮮為人知的是，她曾在日本《SMAPxSMAP》節目中透露，人生擁有的第一只柏金包，是為台灣地震賑災而捐出義賣。
記者蕭涵云/綜合報導
珍柏金出生於1946年英國倫敦，是1970年代少見前衛、無畏爭議的全方位女星。1966年20歲之際參演義大利導演Michelangelo Antonioni安東尼奧尼的電影《春光乍現》（Blow Up），正面大膽全裸的演出一炮而紅，也挑戰了當時具審查效力的製片法則，進而對1968年美國電影分級制度產生關鍵影響。
曾與法國流行歌王Serge Gainsbourg愛情長跑，1969年共譜歌曲〈我愛你、我並不愛你〉（Je t'aime... moi non plus），因充滿性暗示的露骨詞彙，被多國列為禁歌，但郎才女貌的戀情與才情，卻令她揚名國際；並成為時尚大師Karl Lagerfeld、Yves Saint Laurent的靈感謬思。
1984年一班飛往倫敦的飛機上，珍柏金巧遇當時愛馬仕第五代總裁Jean-Louis Dumas，卻因愛用的竹籃包太小、導致東西散落一地，吐露自己剛生完小孩，新手媽媽需要攜帶很多隨身物品，便大膽向Jean-Louis Dumas建議，應該設計一款大容量又時髦的包包；珍柏金還將自己想像中，以柔軟黑色皮革製做的包包草圖，隨性畫在飛機嘔吐袋上。
沒想到，這顆以珍柏金命名的Birkin Bag「愛馬仕柏金包」便因此誕生；並成為爾後長青40年的經典奢侈品代表，被譽為勝過黃金投資的夢幻逸品。
珍柏金總是一派慵懶地穿著白上衣搭配牛仔褲，手裡拎著隨意塞滿物品的柏金包，還隨意在包包上塗鴉、貼貼紙，掛滿吊飾、珠鏈等裝飾品，一坐下就把柏金包丟在腳邊地上，甚至手把上還有愛貓咬過的痕跡。正是這般瀟灑自在的態度，成為眾人崇尚珍柏金、視她為時尚Icon的主因。
鮮為人知的是，珍柏金2008年曾帶著當時使用超過20年以上的柏金包，錄製日本《SMAPxSMAP》節目，並於受訪中透露，人生擁有的第一只柏金包，是為台灣地震賑災而捐出義賣。據了解，珍柏金一生擁有4、5顆愛馬仕柏金包，每一只都是用到極致後，為公益用途而捐出拍賣。