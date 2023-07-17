CPTPP新入會審查無共識 駐紐代表：台灣已經做好準備
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）16日於紐西蘭召開部長級會議，英國正式簽署加入，惟我方關注的新會員入會審查方式，未達成共識。我駐紐西蘭代表歐江安表示，台灣已經做好準備、符合高標準，「無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗」。
記者邱新博／台北報導
CPTPP前身為美國推動的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），但2018年美國川普政府決定退出後，日本接下帶領責任，其餘TPP成員國2018年1月簽署重新達成的CPTPP，同年12月生效。中國和我國分別於2021年9月16、21日正式申請加入，英國則是同年2月21日提出加入申請，此後還有厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭陸續提出加入申請，烏克蘭則於今年5月5日正式申請，成為最新申請加入的國家。
CPTPP16日召開部長級會議，根據CPTPP會後聲明，僅完成簽署英國入會的協定書，另談及數位經濟、電子商務等議題，有關新會員入會審查方式，雖有討論但未獲共識。
CPTPP部長聯合聲明對6個經濟體申請加入表示歡迎，並強調只有符合CPTPP高標準者才能入會。入會審查將持續保持機動、活化、公平、有效、高品質。
聲明並指出，目前會員國處於搜集資訊的階段，將針對申請方是否達成CPTPP高標準、過去貿易承諾履行情形進行檢視。聲明也指出，所搜集的資訊不等同申請方已獲准、決定結果或表示開啟入會進程。