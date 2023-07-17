全台手機降價排行出爐！三星A54降幅近五千 哀鳳「死豬價」超硬
根據手機資訊網站《SOGI 手機王》統計，2023 年第 2 季全台通訊行手機降價排行 TOP20 中的單機降幅範圍在 13.2% 到 29.8% 之間，前 2 款降價幅度最大的手機都來自三星的 Galaxy A 系列，其中 Galaxy A54 5G 256GB 的單季降價幅度最大達4771元，統計數據顯示，第 2 季降價排行 TOP20 之中，有 75% 產品是 3 月上市的新機，而iPhone手機則依舊是死豬價，沒有一款上降價榜。
記者周淑萍/綜合報導
《SOGI 手機王》統計2023 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期間，超過 300 家合作通訊行所刊登的手機價格資訊，整理出第二季台灣手機降價榜，在第 2 季全台手機降價排行 TOP20 中，主要品牌包括小米（含紅米）、三星、realme、vivo、華碩、OPPO 與 POCO；其中，小米（含紅米）有 6 款進入榜單最多，其次是三星有 5 款，realme 與 vivo 各有 3 款入榜。
第 2 季降價最大的手機是三星 Galaxy A54 5G 256GB，降幅達 29.8％；儘管降價幅度較大，這款手機自 3 月底在台灣上市以來一直表現出眾，在銷售方面非常受歡迎，它擁有完整的規格，包括 120Hz 螢幕、防水功能、大容量電池等配置，提供全新升級的夜拍體驗，是 4 月和 5 月台灣銷售最好的 Android 手機。同時期推出的三星 Galaxy A34 5G (6GB/128GB) 降幅 28.4％ 居次
統計數據顯示，第 2 季降價排行 TOP20 之中，有 75% 產品是 3 月上市的新機，包括三星 Galaxy A54 5G、三星 Galaxy A34 5G、紅米 Note 12 Pro 5G、realme 10T、紅米 Note 12 5G、vivo V27 5G、OPPO A78 5G、紅米 Note 12 Pro+ 5G、紅米 12C、小米 13 Lite、三星 Galaxy M14 5G 等，這些機型都出現在榜單中。
《SOGI 手機王》總編輯張利安表示，第 2 季降價排行中有高達 15 款的手機是在 3 月才上市的新品，驗證了新機上市初期通常也是降價幅度最大的時期。在這份 TOP20 排行中，三星和小米旗下的紅米手機佔據了最多的產品；值得一提的是，降價幅度最大的手機是三星 Galaxy A54 5G 256GB，同時也是 4 月和 5 月在台灣最熱賣的安卓手機。