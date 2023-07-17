皮塔帶來年輕、改革新希望 獲逾6成泰國民眾支持擔任總理
泰國自5月14日國會大選落幕後，至今仍未選出新任總理。在本次大選中，帶領前進黨（Move Forward）大獲全勝的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）出身政治世家、又是哈佛高材生，再加上年輕、充滿改革的政策理念，在泰國掀起橘色旋風（註：橘色為前進黨代表色）。雖然皮塔在7月13日的總理選舉中，沒有達到國會兩院合計過半的當選門檻376票，但最新民調結果顯示，超過6成的泰國民眾支持皮塔任相，認為他應有更多機會爭取支持。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據泰國國立發展管理學院的最新民調結果顯示，在1310名受訪者當中，高達63.9％支持皮塔；其中43.2％認為他應不斷獲得提名，直到成功獲選為總理；20.7％認為他應有更多的角逐機會參與總理選舉。民調指出，如果皮塔無法任相，民眾支持的第二選擇是前總理塔克辛的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），有38.6％民眾支持她擔任總理，若貝東丹最後拜相，將是塔克辛家族第三位總理。
42歲的皮塔是泰國8黨聯盟唯一提名的總理人選，他在國會13日的總理選舉中，遭到保守派及參議院議員大力阻撓，最終僅拿下324張支持票，無法獲得過半數376票的贊成票，國會將在7月19日再次進行投票。
泰國500個眾議員席次中，400席是區域眾議員，100席是政黨提名的不分區眾議員。另外，泰國的250名參議員均由軍方任命，這些非民選的參議員成為左右總理人選的關鍵，引起選民強烈不滿。皮塔13日拜相受阻後，不少泰國民眾在網路上也對參議員施壓，像是發起揪出參議員情婦以及抵制他們生意的標籤（hashtag），希望讓這些參議員感受到壓力，最終願意遵循民意。