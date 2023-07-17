謝曉星涉職場霸凌、性騷擾　監院全票通過彈劾

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監察委員王美玉、葉大華上午舉行記者會。葉大華說，本案經媒體報導後，引起各界譁然，調查共約談16場次、共40人；調查發現，謝曉星涉及4大違失，監察院6日以13比0全票通過彈劾謝曉星，全案移送懲戒法院審理。
葉大華指出，謝曉星涉及職場霸凌，多次在公開場合斥責、貶抑部屬，長期情緒失控，造成員工身心壓力及人格權受損；還有員工製作「老闆發飆日時間表」，顯然謝曉星責罵員工是長期行為。
葉大華說，性別歧視部分，謝曉星從民國105年入閣後，進用8位秘書，多數為一定身高的女性；還要求女性員工請假前須當面報告，男性員工則只要傳訊息，基於性別而差別待遇，明顯與就業服務法、性別工作平等法不符。
葉大華表示，證據顯示，謝曉星會盯視、上下打量女性部屬，對穿著打扮品頭論足，甚至逾越社會生活與公務需要，靠女性部屬過近；也曾對某女性部屬說她「好像少女」、「最美麗的風景」等，造成女性部屬感到噁心或反感。
葉大華說，在疫情三級警戒期間，謝曉星仍在中午與辦公室女秘書用餐，違反室內不得5人社交、聚會等防疫規定，帶頭違反防疫規定。
王美玉表示，謝曉星面試求職者時，會問人家身高、血型、婚姻狀況、生育計畫等；彈劾審查會中，所有監委都認同，謝曉星不只涉及性別騷擾還有職場霸凌，大家都覺得不可思議，怎麼會大聲斥責、貶抑公務員到這樣的地步。（編輯：張良知）1120717
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