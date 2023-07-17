疫情、戰爭打擊 全球增1.65億貧困人口 聯合國：讓窮國暫緩還債
自2020年以來，受到Covid-19疫情和俄烏戰爭影響，導致原物料價格上漲、生活成本飆升，聯合國數據顯示，全球超過1億6500萬人在這段期間陷入貧困。對此，聯合國開發計劃署呼籲，希望讓經濟陷入困境的窮國暫緩還債，以免造成當地民眾情況更加惡化。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據聯合國開發計劃署公布的最新調查報告指出，自2020年至2023年底，將有7500萬人陷入極端貧困，也就是每日生活費低於2.15美元（約新台幣66元）；另有9000萬人可能跌到貧困線以下，意即每日生活費不到3.65美元（約新台幣113元）。聯合國開發計劃署負責人斯泰納（Achim Steiner）表示，「過去三年，有能力建立社會安全網的國家，避免大量人口陷入貧困……但是對於原本就高度負債的國家來說，債務、社會開支不足與貧困大增關係密切。」
聯合國呼籲讓貧困國家暫緩還債，把有限的資金用在社會支出以及面對國際局勢所造成的經濟衝擊。
聯合國近日發佈的另一份報告顯示，佔全球約半數人口的所在國家，用來償還債務的利息支出遠高於教育和醫療支出，「如果不盡快採取行動對發展中國家的主權債務進行重組，人類將會付出代價，我們應該創立新的機制來預測和緩解衝擊，使得金融體系可以因應脆弱群體的需求。」
聯合國預測，如果要協助1億6500萬新產生的貧困人口脫貧，每年需要花費超過140億美元，加上之前就已陷入貧困的民眾，以及因為新冠疫情衝擊的損失等等，脫貧成本高達1070億美元。