「半導體女王」蘇姿丰赴陽明交大典禮行程取消！校方：班機延誤

聯發科志工教小學生寫作文　蔡明介：寫作的收穫AI無法取代

▲聯發科董座蔡明介認為，AI可以幫忙寫履歷、編寫程式等，但寫作能夠訓練清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示，這些人工智慧無法取代。（圖／NOWnews資料照片）
▲聯發科董座蔡明介認為，AI可以幫忙寫履歷、編寫程式等，但寫作能夠訓練清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示，這些人工智慧無法取代。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

聯發科董事長蔡明介來自屏東南州，他說，小時候椰子林、糖廠冰棒、金黃色稻浪都是童年難忘的回憶，也是許多人寫作的來源，雖說科技日新月異，AI可以幫忙寫履歷、編寫程式等，但想像力和創造力人工智慧卻無法取代，他鼓勵孩子們多寫作來啟發他們對世界的想像。而聯發科工程師志工們深耕「閱讀教育寫作計畫」，目前累積超過300位偏遠小學的學童作品成冊，近期更出版了第四本作品集，希望激勵這群小小作者們寫作的動力與自信。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯發科除了以科技創新服務社會，長期也致力培養下一個世代的能力。2012年由一群工程師於工作之餘自發組成「志工社」，藉由公益活動參與實踐公民責任，擴大社會影響力。其中「閱讀教育寫作計畫」自2018年開始推展，至今累積服務了超過20所學校、上千名學生，足跡遍布竹苗彰等地區。2021年因應疫情導入線上寫作平台「樂寫公益學習網」，志工們使用自行研發的遊戲化及模組化教材，激發學生們對寫作的樂趣及熱愛。

目前聯發科已累積為超過300位竹苗地區及偏遠小學的學童作品彙編成冊，並舉辦十多場新書發表會，近期更出版了第四本作品集《書寫家鄉：童年時光，開創未來》，集結來自竹彰地區7所國小學童的作品，出版他們人生中的第一本實體書，激勵這群小小作者們寫作的動力與自信。

而聯發科技董事長蔡明介在該書的推薦序中說道：「技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫程式的問題。如何擁有豐富的想像力和創造力，能夠清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示和智慧，這些AI所無法取代的學習歷程恰是未來人類的重要能力，這都需要透過不斷地嘗試與練習，而寫作就是極佳的訓練方式之一。」

書裡小學生撰寫家鄉的童趣的筆觸，也讓蔡明介回憶起自己家鄉屏東南州的椰子林、香蕉園、糖廠冰棒、金黃色稻浪等童年時光。他表示生活經歷和童年回憶一直是許多人寫作的出發點，提供寫作素材不竭的來源；他也期許聯發科技志工們持續任重致遠，並號召公司同仁加入，陪伴更多學童享受寫作的樂趣。

聯發科指出，由於「閱讀教育寫作計畫」成效顯著，陸續也擴及外部團體一同參與，匯集更多人力及資源共襄盛舉。2020年起結盟陽明交通大學的服務學習課程，引領162 位大學志工加入，並將「樂寫公益學習網」轉化為公共平台，讓資源公有，提供線上教案資料庫，透過遊戲學習增加興趣，包括設計任務包挑戰，透過闖關及積分制度讓孩子更有學習動機。

同時在志工及老師的教學上，推出時數統計認證、學生狀況追蹤等功能，一方面讓志工服務制度化，二來也可以快速了解學生學習成果，孩童、學校老師及志工們都給予正面回饋。2023年該服務模式也擴大，由新竹縣志願服務推廣中心召募更多熱心企業來參與該計畫，結合縣府資源，嘉惠更多需要的孩童，改變傳統作文教學模式。


台股短線氣氛偏多　唯AI股當沖比過高須留意風險

半導體女王／蘇姿丰「招牌大鑽戒」好吸睛　勉勵學子大膽築夢

半導體女王／蘇姿丰巾幗不讓鬚眉　領軍AMD起死回生、脫胎換骨

聚焦女力！聯發科蔡明介鼓勵女大生　打破框架、跨域嘗試

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀