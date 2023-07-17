聯發科志工教小學生寫作文　蔡明介：寫作的收穫AI無法取代

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目前聯發科已累積為超過300位竹苗地區及偏遠小學的學童作品彙編成冊，並舉辦十多場新書發表會，近期更出版了第四本作品集《書寫家鄉：童年時光，開創未來》，集結來自竹彰地區7所國小學童的作品，出版他們人生中的第一本實體書，激勵這群小小作者們寫作的動力與自信。
而聯發科技董事長蔡明介在該書的推薦序中說道：「技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫程式的問題。如何擁有豐富的想像力和創造力，能夠清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示和智慧，這些AI所無法取代的學習歷程恰是未來人類的重要能力，這都需要透過不斷地嘗試與練習，而寫作就是極佳的訓練方式之一。」
書裡小學生撰寫家鄉的童趣的筆觸，也讓蔡明介回憶起自己家鄉屏東南州的椰子林、香蕉園、糖廠冰棒、金黃色稻浪等童年時光。他表示生活經歷和童年回憶一直是許多人寫作的出發點，提供寫作素材不竭的來源；他也期許聯發科技志工們持續任重致遠，並號召公司同仁加入，陪伴更多學童享受寫作的樂趣。
聯發科指出，由於「閱讀教育寫作計畫」成效顯著，陸續也擴及外部團體一同參與，匯集更多人力及資源共襄盛舉。2020年起結盟陽明交通大學的服務學習課程，引領162 位大學志工加入，並將「樂寫公益學習網」轉化為公共平台，讓資源公有，提供線上教案資料庫，透過遊戲學習增加興趣，包括設計任務包挑戰，透過闖關及積分制度讓孩子更有學習動機。
同時在志工及老師的教學上，推出時數統計認證、學生狀況追蹤等功能，一方面讓志工服務制度化，二來也可以快速了解學生學習成果，孩童、學校老師及志工們都給予正面回饋。2023年該服務模式也擴大，由新竹縣志願服務推廣中心召募更多熱心企業來參與該計畫，結合縣府資源，嘉惠更多需要的孩童，改變傳統作文教學模式。