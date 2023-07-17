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新台幣上周狂升重返30字頭！美元利差仍有優勢　專家教戰投資策略

▲美元指數跌破100，新台幣兌美元重現「30字頭」，由於美元利差優勢仍在，專家建議，若美元資產比重低於5成，可逢低回補。（圖／記者顏真真攝）
▲美元指數跌破100，新台幣兌美元重現「30字頭」，由於美元利差優勢仍在，專家建議，若美元資產比重低於5成，可逢低回補。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在美國通膨降溫、升息近尾聲之下，美元指數失守100大關，新台幣兌美元一周內狂升4.37角，並重返「30字頭」，不少人也心癢癢想進場買美元，又怕美元一蹶不振。對此，外匯專家受訪時表示，美元即便走弱，也不會弱到哪去，因為仍有利差優勢，只是要再往上走也看不到，畢竟美國升息已到尾聲，建議檢視個人資產配置，若美元資產低於5成，可以趁美元回跌時，逢低「補貨」至5成，若要定存，在美元升息見頂之下，建議可選擇較長天期定存如半年或一年，鎖定較高利率。

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美元指數在跌破100後，目前有止跌反彈，在99至100上下震盪，新台幣兌美元今（17）日早盤也止升回貶，目前在31元上下震盪。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時則指出，美元走弱也不會弱到哪去，美元即便未來會下跌，下跌空間也有限，主要是相對其他國家，美國利率仍升比較多，相對還是具有利差優勢，美元跌下去，還是會有很多國家會進場承接。

不過，他也提到，美元要再上去也看不到，主要是美國升息已近尾聲，該上車的都上車了，沒有人抬轎，下半年預估在95至100之間徘徊，呈現箱型整理格局，大部分時間預估會落在這區間，

至於今年美國有沒有可能降息？陳有忠認為，美國今年還不會降息，除非通膨率大幅下滑至2%以下，不然之前打通膨就白做工，加上近期油價又上去，因此，通膨要回到2%以下還不是那麼容易，美國也沒必要這麼快就降息，沒必要在通膨警報未解除，就降息刺激經濟。

此外，他說，美國聯準會政策目標首要仍在穩定物價，再來維持金融秩序與穩定，最後才是促進經濟發展，促進經濟發展不是美國聯準會最優先政策，加上目前美國就業情況還是很好，因此，預期至少要到明年下半年，美國可能才有降息可能，尤其那時美國也有選舉，剛好釋出政策利多。

不過，由於美元指數跌破100，新台幣兌美元重現「30字頭」，現在還可布局美元嗎？陳有忠說，這要看每個人的資產配置而定，要高枕無憂就是美元、非美貨幣資產各占5成，這樣就不用在意匯價波動，也因此，若美元計價資產低於5成，他建議可趁美元下跌時回補美元，如果美元資產大於5成的人，可趁美元反彈時適度減碼至5成。

至於想趁美元高利時鎖住高利率，陳有忠表示，目前美元存款利率還是比新台幣高，只是定存期別的選擇上，在升息階段就要做短期，若升息已到頂就要做長期，建議可以選擇半年或一年期定存。

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