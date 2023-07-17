新台幣上周狂升重返30字頭！美元利差仍有優勢　專家教戰投資策略

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不過，他也提到，美元要再上去也看不到，主要是美國升息已近尾聲，該上車的都上車了，沒有人抬轎，下半年預估在95至100之間徘徊，呈現箱型整理格局，大部分時間預估會落在這區間，
至於今年美國有沒有可能降息？陳有忠認為，美國今年還不會降息，除非通膨率大幅下滑至2%以下，不然之前打通膨就白做工，加上近期油價又上去，因此，通膨要回到2%以下還不是那麼容易，美國也沒必要這麼快就降息，沒必要在通膨警報未解除，就降息刺激經濟。
此外，他說，美國聯準會政策目標首要仍在穩定物價，再來維持金融秩序與穩定，最後才是促進經濟發展，促進經濟發展不是美國聯準會最優先政策，加上目前美國就業情況還是很好，因此，預期至少要到明年下半年，美國可能才有降息可能，尤其那時美國也有選舉，剛好釋出政策利多。
不過，由於美元指數跌破100，新台幣兌美元重現「30字頭」，現在還可布局美元嗎？陳有忠說，這要看每個人的資產配置而定，要高枕無憂就是美元、非美貨幣資產各占5成，這樣就不用在意匯價波動，也因此，若美元計價資產低於5成，他建議可趁美元下跌時回補美元，如果美元資產大於5成的人，可趁美元反彈時適度減碼至5成。
至於想趁美元高利時鎖住高利率，陳有忠表示，目前美元存款利率還是比新台幣高，只是定存期別的選擇上，在升息階段就要做短期，若升息已到頂就要做長期，建議可以選擇半年或一年期定存。