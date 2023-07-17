曝光趙正宇與建商對話　國民黨控炒土地：賴清德還要堅持合作？ 

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此外，凌濤表示，趙正宇為了規避政治獻金法有關「營利事業捐政治獻金不得超過新台幣100萬元」的規定，除昭揚投資公司外，另以旗下的璞揚建設、立燿建設、聖堃營造、昕陽建設，總共五間公司捐款221萬8000元到上開趙正宇政治獻金專戶。
凌濤更揭發趙仲介「昭揚投資向麗寶建設買地」過程，昭揚與趙正宇的對話，內容顯示，建商稱「委員好 小檜溪58地號 預計於10月中完成 過戶手續後續將依委員建議方式辦理 謝謝委員 另選舉有我幫的上忙的 再請委員不吝告知 謝謝您」，趙正宇回「你最好惹」的貼圖。
隨後，建商又傳訊稱「委員午安 小檜溪仲人費用匯款嗎?」「合計221.8」「謝謝（貼圖）」，趙正宇即回「YES」的貼圖；之後，趙正宇回「蕭總請跟翁董說已收到 謝謝」，建商即回「好的 委員選舉有我們幫的上忙的再告訴我 謝謝您」。凌濤表示，這些對話，就是證明趙正宇事收取仲介費、逃漏稅立委的鐵證
凌濤也提到，趙正宇於檢調偵查中自己說：「翁董要給我錢，說要我扣稅，我覺得扣稅很麻煩，因為我政治人物不方便，我就提議用匯款到我政治獻金帳戶。」「因身為立法委員有些業外收入難免怕社觀感不好，所有沒有去報這些稅。」同時，法院斥趙：曾經參與《所得稅法》四次的修正、增訂。故其辯稱不知佣金收入要繳納所得稅，「已難以憑信」。他質疑趙正宇還適任嗎？
凌濤強調，逃漏稅、上法庭狡辯，違反居住正義精神的趙正宇，賴清德的「民主大聯盟」卻堅持合作，是對「牽鉤仔」視而不見嗎？這就是民進黨的雙重標準，要求賴清德應該好好檢討，過去七年對居住正義「沒半步」，又要合作「牽鉤仔」的立委，這就是民進黨對於居住正義的價值？