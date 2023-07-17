老虎鉗、鯊魚劍毆打！狠父虐死3歲親生兒 法院重判14年6月定讞
2021年3月間，屏東一名開設宮廟的王姓男子，因不滿3歲兒子尿床、調皮等，竟夥同妻子的許姓乾兒子，以鯊魚劍毆打、熱水燙手、老虎鉗夾生殖器等不當方式，虐待男童致死，案經法院審理，一、二審均判處王男14年6月，王男上訴最高法院，本月17日，最高院駁回上訴，全案定讞；另一位加害人許男，二審判處3年定讞。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，王男於屏東開設宮廟，許男則與王男一家同住，2021年3月間，王男因不滿3歲兒子調皮、尿床，竟夥同許男對兒子不當管教，除了對男童施暴虐打，甚至使用鯊魚劍、老虎鉗虐待，並用熱水燙手等。ˊ 後王男又不當管教，徒手揮打男童頭部，造成其右側硬腦膜下出血、右眼底出血，男童受創昏迷送醫，搶救1個月後仍宣告不治。因男童身上有多處新舊傷痕，院方依法通報警方介入調查，全案因此曝光。
檢警調查後，循線逮捕王男及許男到案，檢方並依「家暴傷害致死」罪嫌提起公訴。法院審理時，2男均否認虐待，一審判處王男有期徒刑14年6月、許男10年6月；案經二審，許男才坦承虐童，改判有期徒刑3年，王男不認罪依舊維持原判。案件上訴最高院，17日最高法院駁王男上訴，判刑14年6月定讞。
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