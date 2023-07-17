距大選剩半年！查察賄選暴力督導小組今揭牌　檢舉獎金最高2千萬

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蔡清祥說，境外介入選舉日趨嚴重，賭盤影響選舉也層出不窮，假訊息氾濫不可忽視，基於此等情勢，法務部提出「查察賄選工作綱領」，包括一個核心宗旨、三個強韌的策略及六個策進作為，做到嚴查不法、溯本清源、斷絕境外勢力介入選舉、阻絕賭盤影響選舉結果、杜絕假訊息氾濫。
最高檢察署比較2016年跟2020年中央公職人員選舉，其中，「選舉賭盤」從僅1件7人涉案變成799件1145人涉案，增加163倍；另外，「假訊息」從5件增加到849人，受理人數從5人增加到1310人，起訴案件從1件增加到21件。
另外，2019年北檢查獲首件中國湖南省長沙市台辦，以財務介入我國選舉案件，主嫌林懷日前已遭最高法院判處3年2月定讞，褫奪公權4年。
邢泰釗說，由此可預見，未來選舉查察工作的重點，除以往賄選案件外，選舉賭盤案件、境外勢力以不正當手段介入我國選舉案件、利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正案件為今年查緝重點，目標是讓國人在不受外界不正當手段干擾下，自由意志行使投票權，選出最適當人選領導國家。
全國檢警調自本月3日至12日，針對地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房執行專案查緝。
據高檢署統計，此波專案共查緝42案，涉案人數169人，其中以違反《組織犯罪條例》等罪嫌，收押17人、交保38人，查扣犯罪所得約7400萬餘元，另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛及高價手錶12支，總計查獲匯兌或洗錢總額約156億元（匯入金額約18億元；匯出金額約21億元；賭博或詐團洗錢金額約117億元）。
張斗輝說，這只是第一波查緝，未來一定會有更深入查緝，希望不法情形在此次選舉降到最低；有關假訊息，台高檢署也跟各檢察機關建立通報平台，會有橫向聯繫，在第一時間採取因應作為，另外也跟軟體業者以及財團法人網路資訊中心（TWNIC）建立聯繫平台，經鑑識確定是假訊息或深偽影音，第一時間也會通報下架。