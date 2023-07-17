遊樂、藝術、購物全都有！澳門觀光業回溫 上半年入境旅客破千萬
澳門放寬防疫措施後湧入大量旅客，根據澳門旅遊局最新數據顯示，2023年1至6月入境旅客累計逾1164.5萬人次，平均每日超過6.4萬人次，已恢復至2019年疫情前全年日均的59.6%。
國際中心楊雅婷／綜合報導
新華社報道指出，在入境澳門的觀光客中，國際觀光客前半年共有近47.5萬人次，恢復至2019年全年日均31.2%。回溫最為明顯的就屬飯店業者，今年1至6月澳門飯店平均入住率達80.1%，只比2019年差10.7%。澳門旅遊局強調，這是因為配合澳門政府「1+4」多元發展策略，深化「旅遊＋跨界」融合，訪澳旅客數量才會持續穩定增加。
澳門旅遊局下半年將繼續深化「旅遊+跨界」融合，豐富澳門旅遊元素，像是舉辦澳門國際煙火比賽匯演、世界旅遊經濟論壇、「幻彩耀濠江」光影秀等大型活動，希望吸引更多旅客赴澳門旅遊，活絡在地經濟。
單單是在暑假期間，澳門就有一系列精彩活動上場，包括7月1日登場的「2023關前薈」，以貓咪為主題亮點，展示創新視覺科技元素；7月20日至23日在澳門威尼斯人舉辦的「金沙物美嘉年華」；7月27日至10月29日的「澳門國際藝術雙年展」；另外還有「澳門teamLab超自然空間」、《八千里路》吹管樂專場音樂會，都是暑假期間赴澳門可列入旅遊清單的項目。