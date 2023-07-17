防詐騙！中華「偽裝來電」先警示　台灣大「隱碼」個資不外洩

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分析165報案之詐騙電話，近九成是透過繞道、境外竄改電話號碼打到國內，民眾常接到偽裝成公部門、國內金融機構電話，惟來話號碼最前面顯示有「+886」字樣，並非正常情況。為降低民眾遭此類境外來話詐騙風險，中華電信全面攔阻國際來話顯示前4碼為「+886 0」~「+886 8」，偽裝成國內市話號碼之境外來話。
另考量來話顯示前4碼為「+886 9」之國際漫遊來電，其中7成為正常話務，3成為疑似詐騙，中華電信研究院針對「+886 9」於7月17日正式上線「固網國際來話語音警示服務」。凡中華電信市話用戶，如接聽來話顯示前4碼為「+886 9」，會先聽到國/台語警示語音，當聽完語音警示，可再決定掛斷或接聽電話。此服務藉由接通前之語音警示。
台灣大哥大
台灣大「反詐戰警」以近100%的準確度進行偵測，範圍涵蓋偽冒網站、偽冒APP、社群網路，平均每月偵測到的偽冒筆數共超過3,000筆。台灣大更觀察，詐騙集團利用國人常用的社群媒體，偽冒特定名人進行詐欺，為了加強反詐，全新推出「名人特勤VIP服務」，可精準分析是否有政府機關高層、上市櫃公司高層或名人遭詐騙集團冒用，最快於數小時內即時偵測並進行處理，避免民眾受到損害，同時維護名人與企業聲譽。
另有，「安心Call」服務，可藉由一組代理號碼轉接電話，讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩，助力需要經常電話聯絡用戶的行業，已導入電商、金融、外送平台、遠距醫療產業，助企業強化消費者的個資保護，「安心call」今年1月至6月已成功保護超過454萬筆通話個資，提升消費者資訊安全。
遠傳電信
經由自家的「AI預測詐騙自動偵測系統」，根據統計，至今已攔阻224萬筆詐騙簡訊，171萬通境外詐騙電話。後疫情時代，民眾生活與上網行為更加密切，受到釣魚網站、詐騙、惡意程式威脅的風險也隨之增加，遠傳與國際資安大廠Allot合作，推出「遠傳守護網」，包含「兒少心守護」及「防駭心守護」兩大服務，具有免安裝App、自動更新、即時更新毒駭資料庫、無平台限制等特色，累計安全偵測次數達56億次。