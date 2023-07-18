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航空公司拚聯名真能帶動銷量？專家：「物有所值」最重要

▲台灣3大國籍航空爭取擴大客源，展開與許多知名品牌合作，不論是在飛機餐、睡衣或是過夜包，各與米其林摘星餐廳、卡通、運動、服裝界聯名合作。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣3大國籍航空爭取擴大客源，展開與許多知名品牌合作，不論是在飛機餐、睡衣或是過夜包，各與米其林摘星餐廳、卡通、運動、服裝界聯名合作。（圖／記者蕭涵云攝）

記者許若茵／台北報導

中華航空、長榮航空與星宇航空等台灣3大國籍航空公司為了爭取擴大客源，近年來展開與許多知名品牌合作，不論是在飛機餐、睡衣或是過夜包，各與米其林摘星餐廳、卡通、運動、服裝界聯名合作，打造不同特色，創下十足話題，搶攻疫後復甦商機，不過這真的能吸引消費者買單嗎？旅遊達人、中華民國旅行業品質保障協會理事李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，雖然話題性聯名可以帶動品牌效應，但並非絕對能帶動銷量，「價錢才是王道」；可樂旅遊總經理李季柏則認為，每個人消費能力不一樣，不管花多少錢，「物有所值」才是最重要的。

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李奇嶽認為，民眾在選擇航空公司時，首先仍會考慮價位，「通常來講價格低，永遠競爭力都是夠。」尤其是許多短程線取消機上餐等服務，甚至也不提供水，價格就可以壓得很低，其次則為航班時間，若為紅眼航班價格一定要有優勢，或是有些民眾認為時段佳，可以接受較高一些的價格降低旅程疲勞。

對於國航接連與知名品牌有話題性十足的合作，李奇嶽分析指出，雖然可以帶動品牌效應，但是否真的能帶動銷量，「那當然那是綜合考量，不是絕對！」他舉例，若像是飛機塗裝與卡通明星合作，但價錢卻較一般班機貴上數千元，消費者不見得會買單，且即便與米其林餐廳合作，餐點也可能因為飛機因素影響品質口味。

李奇嶽還提到，許多服務加值著重於頭等艙或商務艙艙等，商務艙旅客重視較奢華的享受，這是很正常的，但這些都只是品牌行銷引發話題的一種方法，「問題是一台飛機裡面，最大宗的旅客還是經濟艙，所以價錢才是王道。」

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▲李奇嶽指出，是一台飛機裡面，最大宗的旅客還是經濟艙，所以價錢才是王道。（圖／記者汪睿琦攝）
無獨有偶，可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，有一部分的消費者會認為價錢是最重要的，看重他是否能負擔得起或是性價比是否夠高，另外一部分的消費者則會認同品牌，相信一分錢一分貨，在意航空公司能提供什麼樣的服務價值或附加價值，「在消費市場裡面，本來就區分為很多塊，就像以餐飲來說好了，有些人喜歡米其林推薦餐廳，但是也有人對道地的小吃夜市美食情有獨鍾。」

「我覺得要做到物超所值其實很困難，但是我覺得我們至少要有能力做到『物有所值』。」李季柏說，每一個人的消費能力不一樣，消費者不管是花10萬元還是花1萬元出國，都應該得到應有的品質與水準，在市場競爭下，最後得利的最大贏家都會是消費者。

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