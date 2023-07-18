航空公司拚聯名真能帶動銷量？專家：「物有所值」最重要

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對於國航接連與知名品牌有話題性十足的合作，李奇嶽分析指出，雖然可以帶動品牌效應，但是否真的能帶動銷量，「那當然那是綜合考量，不是絕對！」他舉例，若像是飛機塗裝與卡通明星合作，但價錢卻較一般班機貴上數千元，消費者不見得會買單，且即便與米其林餐廳合作，餐點也可能因為飛機因素影響品質口味。
李奇嶽還提到，許多服務加值著重於頭等艙或商務艙艙等，商務艙旅客重視較奢華的享受，這是很正常的，但這些都只是品牌行銷引發話題的一種方法，「問題是一台飛機裡面，最大宗的旅客還是經濟艙，所以價錢才是王道。」
無獨有偶，可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，有一部分的消費者會認為價錢是最重要的，看重他是否能負擔得起或是性價比是否夠高，另外一部分的消費者則會認同品牌，相信一分錢一分貨，在意航空公司能提供什麼樣的服務價值或附加價值，「在消費市場裡面，本來就區分為很多塊，就像以餐飲來說好了，有些人喜歡米其林推薦餐廳，但是也有人對道地的小吃夜市美食情有獨鍾。」
「我覺得要做到物超所值其實很困難，但是我覺得我們至少要有能力做到『物有所值』。」李季柏說，每一個人的消費能力不一樣，消費者不管是花10萬元還是花1萬元出國，都應該得到應有的品質與水準，在市場競爭下，最後得利的最大贏家都會是消費者。