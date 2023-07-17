水庫「靠颱風大進補」！石門水庫快喝飽 曾文水庫2天灌進325萬噸
上週六（7月15日）泰利颱風生成，雖然距離台灣遙遠，但其外圍環流仍不斷帶來水氣，替中南部地區降下不少雨，而據水利署今（17）日最新統計資料，昨（16）日曾文水庫進水量158萬噸、前2天共進帳325萬噸，有效蓄水正式突破15%，此外石門水庫也略有收穫，有效蓄水已達到95.3%，對於目前的民生用水供應有相當好的幫助。
記者張志浩/綜合報導
回顧昨日天氣情況，中央氣象局一大早就針對南部地區發布「大雨特報」，中午前後將與熱區往北移，整個中南部幾乎都有降雨出現，水利署資料顯示，昨日牡丹水庫進水量113.68萬噸最高，有效蓄水達到69.8%，其次是鯉魚潭水庫132.88萬噸，有效蓄水76.6%；第3名是明德水庫進水量6.34萬噸，有效蓄水85.5%。
而嘉南地區相當仰賴的曾文水庫部分，昨日增加了158萬噸，配合前天的167萬，2天共計進水量達到325萬噸，這也讓水情始終亮紅燈的曾文水庫有效蓄水達到15.5％；此外，北部地區的水庫也不遑多讓，包括石門、寶山、寶二水庫都有進帳，在寶二水庫本就是滿庫的情況下，寶山水庫有效蓄水也達到98.3%，石門水庫則是95.4%，整體來說，對中北部一期稻作收割期相當有利。
經過泰利颱風後，氣象局預估，一直到週三（7月19日），由於台灣位於大低壓帶內，因此各地在中午前後的對流發展會相當旺盛，午後都有局部大雨的情況發生，週末也可能會有下一顆颱風帶來影響，對水庫下一波的灌水值得關注，不過民眾仍要有防災意識，慎防劇烈天氣下的意外發生。