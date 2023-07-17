避免垃圾掩埋場再度自燃 楊文科促焚化爐明年營運降低垃圾堆積
新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨（16日）晚間6時30分發生火災，新竹縣長楊文科今日一早前往關心，初步判斷是因沼氣導致自燃，目前火勢已經控制，為避免復燃，現場仍有消防人員監控。楊文科指示，將加強與各縣市聯繫，期望盡可能降低垃圾堆置量，待新竹縣焚化爐明年完工並營運後，盡速消化掩埋場垃圾，避免自燃狀況再發生。
記者李春台／桃園報導
楊文科表示，火災發生時副縣長陳見賢全程在場坐鎮，包含新豐鄉長徐煒傑、在地的尚義里長曾福等人也都到場關心。感謝新竹縣消防局出動32輛消防車、近百名消防員協助，鄰近的新竹市消防局也支援兩輛水庫車及4名人力。楊文科說，目前火勢已經控制，由於擔心復燃狀況，仍有消防員在場監測，楊文科也感謝他們的付出，「消防員、打火兄弟辛苦了！」
針對空氣污染的問題，新竹縣環保局也自事發當晚就持續加強監測，即時應變。楊文科也表示，針對新豐掩埋場因高溫、沼氣等因素自燃，環保局已經規劃建置消防工程，將掩埋場的滲出水處理後，回收再利用，經過灑水系統替掩埋場降溫，避免自燃狀況。
此外，由於鄰近縣市焚化爐歲修、維修等問題，導致垃圾進場量減少，楊文科也表示，會請環保局加強與其他縣市的聯繫，拜託他們協助焚化垃圾，盡量降低堆置的數量。
楊文科也指出，新竹縣的焚化爐預計明年8月完工、年底開始試營運，最大處理量達500噸，去化每日產生的垃圾外，營運後將盡速去化堆置的垃圾，杜絕再發生火災的可能。