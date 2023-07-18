華航直飛布拉格「肩負國家任務」　是否賺錢看要看長榮動作

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疫情之後，今年4月捷克飯店住房人數與疫情前同期相比，增加0.3%，是自2019年來首次達到此水準。2023 年4月國內飯店住房人數共計125萬6308 人，其中71萬1945人來自國外，年度增長最多的來訪旅客是來自台灣8117人，成長高達2287.4%。
近年來，台灣與捷克交流日趨熱絡，像是前布拉格市長賀瑞普曾二度來台，更自稱是「台灣迷」，按照捷克《憲法》，位階僅次於總統的參議院議長維特齊也曾率團訪問台灣，捷克眾議院議長艾達莫娃也曾帶領台捷雙邊關係史上最大規模商務團來台。
捷克首屈一指的管弦樂團布拉格愛樂管弦樂團2022年曾來台巡迴演出，在疫情期間，我國捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資，捷克也於我國疫情嚴重時捐贈我國3萬劑疫苗，為進一步強化與捷克雙邊醫衛合作，本（7）月14日，駐捷克台北經濟文化辦事處大使柯良叡及捷克經濟文化辦事處代表David Steinke共同簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」並由本部薛瑞元部長、外交部李淳次長及捷克衛生部Vlastimil Válek部長共同見證。
華航台北布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格CI067於晚間11時20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7時10分抵達，飛行時間約13小時50分；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11時5分起飛，台灣時間隔天上午5時35分抵達，飛行時間約12小時30分，由華航新世代越洋航線主力機種A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。
被問及雙邊是否熱絡到需要直航？李奇嶽直言，華航背負著國家任務，屬於政策型航班，但若長榮沒有飛，就代表不夠賺錢，要養起來還要一段時間，按照以往經驗，養一條航線至少要3年的時間，「多少還是會帶動台灣人前往捷克旅遊，可以讓旅行社安排更多捷克產品線，行程安排上可以更彈性。」李奇嶽樂觀看待。
可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，台灣與布拉格雙邊直航對消費者其實是好事，省下更多交通時間，行程安排可以更彈性，且未來未必要如現在主流市場奧地利加上捷克產品，可以增加捷克單國深度行程，也可增加更多周邊國家的行程規劃。
目前華航在歐洲直航客運航點包含英國倫敦希斯洛機場、德國法蘭克福機場、荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場、奧地利維也納國際機場、義大利羅馬－菲烏米奇諾機場，以及即將開航的捷克布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機場。
長榮在歐洲直航客運航點則有英國倫敦希斯洛機場、荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場、 法國巴黎夏爾·戴高樂國際機場、義大利米蘭－馬爾彭薩機場、奧地利維也納國際機場、德國慕尼黑機場；星宇航空在歐洲暫無直航航點。