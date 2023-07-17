有信心整合黨內反對勢力？侯友宜：傾聽不同聲音、凝聚最大的力量
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（17）日上午到板橋體育館出席市府羽球及桌球錦標賽開幕典禮，在受訪時被問到有無信心整合關於黨內傳出「挺郭」、「挺韓」及希望暫緩提名的三股反對勢力？侯友宜強調，會積極地凝聚所有的力量團結在一起，不論在什麼樣的場合，都會傾聽不同的聲音，讓這些聲音能夠凝聚最大的力量，一同團結讓民進黨下架。
記者吳嘉億／新北報導
記者先問到美麗島電子報董事長吳子嘉爆料柯文哲與國民黨主席朱立倫談整合，提到藍白可能會合作11月共推一組候選人。對此，侯友宜表示，對現階段執政很多意見的聲音，會凝聚更多的力量，大家一起團結，團結所有人的力量，一起讓民進黨下架。
而是否會在國民黨全代會前與前高雄市長韓國瑜見面？對此，侯友宜表示，韓國瑜的行程沒有辦法知道他如何安排，強調他會團結所有的人，在任何場所都能夠共同面對，讓中華民國屹立不搖。
至於外傳競辦執行長金溥聰要到全台各地與藍營的重要人士會面，侯友宜說明，金執行長跟他的工作都是分進合擊，針對很多事情大家把工作分配好以後， 凝聚所有的力量，讓不同的聲音能夠彙整在一起。
另外記者也提到，前台南市議員、侯友宜競辦副召集人謝龍介說鴻海集團創辦人郭台銘「賭輸了就要翻桌」的批評，侯友宜則是緩頰說，相信大家都是一番好意，都是希望大家都能夠面對坦然外，更重要的能夠凝聚力量。