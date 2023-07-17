氣溫飆破40度！熱浪席捲、南歐各國拉警報　官員籲：白天待在室內

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但一個新的、名為「卡戎」（Charon）的反氣旋16日正從北非北上朝地中海地區前進，本週義大利部分地區的氣溫可能會升至攝氏45度以上。 在希臘神話中，卡戎是死者的擺渡人，負責划船將剛離人世的亡魂渡過冥河斯堤克斯。
義大利氣象新聞警告，必須要為嚴重的熱風暴做好準備，「這場熱風暴將會日復一日席捲整個國家，甚至打破部分地方的歷史高溫紀錄。」
高溫影響了旅遊觀光，希臘於14日時宣布，在白天高溫時段關閉雅典衛城。義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）也向遊客們呼籲，參觀羅馬古蹟廢墟時，應當注意自身身體狀況，務必小心謹慎。
斯基拉奇更表示，在攝氏43度的高溫下去參觀羅馬競技場是不明智的，年長者尤其不建議，他說人們從上午11時到傍晚6時間，最好都待在室內。
除了義大利首都之外，從中部城市佛羅倫斯到西西里島的巴勒莫以及半島南部的巴里都發不了健康警報，而北部的氣溫也開始升高。一名在加爾達湖做日光浴的民眾表示，「這不正常，我不記得這麼熱過。」
西班牙方面，氣象預報員預警森林火災的風險，並表示全國氣溫不可能將至25度以下，夜晚恐怕難以入睡。在熱浪席捲下，西班牙拉帕馬島（La Palma）發生森林大火，導致至少4000人必須撤離。
氣象學家表示，兩年前在西西里屌紀錄的最高氣溫為攝氏48.8度，未來幾天很可能會打破這項數字。類似情況發生在南歐各國，並且穿過地中海蔓延到以色列，氣候變遷造成的明顯在今年更加顯著。