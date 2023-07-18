華航直飛布拉格！捷克掀「台灣熱」商機　創投盼打造當地獨角獸

我是廣告 請繼續往下閱讀
中東歐投資基金投資包含半導體、光學雷射、生技醫療、航太衛星、金融科技、電動車、機械與智慧製造、人工智慧、智慧城市等9大產業。投資對象包含有意赴立陶宛、斯洛伐克、捷克等中東歐國家，投資、合資的擴充期到成熟期的國內企業，或是以創建期到擴充期，有意與國內企業合資、技術合作或建立供應鏈結立陶宛、斯洛伐克、捷克等中東歐國家的企業。
創投基金既不是補助也不是貸款或融資，目前在基金佈局上，有60%至80%配置在立陶宛、斯洛伐克、捷克等3國，剩餘20%至40%則在其他中東歐國家，楊明超說明，這樣布局是因為這幾國與台灣有相當的合作，與台灣也有較緊密的連結，因此會以市場趨勢、公司狀況等原因多投資在這3國。
隨著台灣與捷克近年來來往更是密切，楊明超觀察，捷克當地確實有掀起「台灣熱」，全世界也因為中國打壓、俄烏戰爭威脅感同身受，掀起「台灣熱」，關注台灣科技、半導體、電子、生技、軟體等產業，再加上台灣務實做法，也讓台灣跟全世界結交了很多的朋友；台灣也有許多如華碩、宏碁、英業達、緯創都有在當地設廠，捷克也成為台灣在中東歐第3大貿易夥伴，2022的貿易額達到11.48億美元，較前年大幅增長2成，捷克的機械工業強盛，也可和台灣電子業、軟體業產生互補作用。
台杉投資中東歐訪問團先前訪問中東歐時，發現到中東歐國家的新創都較為早期，創投多集中投資於早期階段如種子期、Pre-A輪。楊明超解釋，所有創產業剛開始時都會有這種現象，當地創投資金也較少，只能投資小公司，比較成熟的大公司會有大型創投或私募基金接手。
「問題就出在不大不小的公司，當地的創投已經沒有能力支持他們了，但是他們又不夠大。」楊明超指出，此時台杉帶著2億美金的中東歐投資基金，就可以與這些不大不小的公司合作，貼補當地市場不足的地方。
「其實投資有一點像接力賽的觀念，必須是棒子要傳下去！」楊明超透露，許多歐美投資人，因為俄烏戰爭暫停投資甚至撤退，但台灣與捷克都相信民主、自由、人權、法治，希望成功打造獨角獸賺錢，也讓這些財富回到民主自由的人跟力量中，產生好的循環，不會進入寡頭政治與戰爭，「我們願意在這裡面展現我們的力量，我們願意付出代價，我們願意跟他們一起」。
華航即日起直航捷克布拉格，楊明超預估，這樣更有利台灣直接接近中歐地區，台灣產業更方便到捷克考察與投資，不過他也提醒，台灣人必須要對當地文化歷史與法令都要有更多的了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。