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iPhone電池不給力？舊換新限時990元　「這6款」用戶快上

▲舊款iPhone 電池不給力嗎？神腦從即日起到8月31日，推出6款系列機型換電池優惠，最低990元起，相當划算。(圖／取自官網)
▲舊款iPhone 電池不給力嗎？神腦從即日起到8月31日，推出6款系列機型換電池優惠，最低990元起，相當划算。(圖／取自官網)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果最新的iPhone 15可能要到9月才會正式亮相，目前手上的iPhone如果一直覺得電池不給力，最快又省錢的升級法就是換電池。無奈，今年蘋果電池全部漲一波，舊代機的用戶如果要在原廠更換電池至少要2290元起跳，但7月17日起神腦 iPhone 原廠電池舊換新，指定 6 款系列機型只要 990 元起，免千元，讓舊iPhone 再戰一年。

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神腦官網最新公告，於7 月 17 日至8月 31 日起在北、中、南三區共 8 間 Apple 授權維修中心推出「iPhone 電池舊換新」活動，最低換修價格為990元起。iPhone 6s、7、8 系列，原價 2290 元，這次換修價 990 元，iPhone 11、12、13 系列價格稍高一些，原價 2990 元，優惠換修價 1990 元，但採線上限量預約，換完為止。活動期間內預約更換電池，完成更換後再享200元配件購物金，而 Macbook 全系列維修享 8.5 折優惠。

▲神腦於7 月 17 日至8月 31 日起推出「iPhone 電池舊換新」活動，最低換修價格為990元起。iPhone 6s、7、8 系列，換修價 990 元，iPhone 11、12、13 系列換修價 1990 元。（圖／翻攝官網）
▲神腦於7 月 17 日至8月 31 日起推出「iPhone 電池舊換新」活動，最低換修價格為990元起。iPhone 6s、7、8 系列，換修價 990 元，iPhone 11、12、13 系列換修價 1990 元，需要上網預約成功才能享有優惠。（圖／翻攝官網）
如何判斷電池是不是不給力需要更換，用戶可以觀察一下，會不會手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，通常都是電池有問題。或是自行檢視iPhone電池健康程度，前往設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。

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