環保團體反對接任環境部長　張子敬：尊重批評

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時代力量陳椒華今天與台灣蠻野心足生態協會等民間團體在立法院舉行「張子敬內定為首任環境部長，呼籲陳揆勿背離民意讓破壞王升任」記者會。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，2020年他們發起連署下架張子敬，至今已有超過50個以上的團體參與，張子敬是歷來最受環保團體唾棄的署長。張子敬不只拒絕民眾在環評會議上現場直播和錄影錄音，更要求發言3分鐘後必須離開會場，剝奪公民參與權利，就算事後業者在會議上提出與事實不符的資訊給環評委員，也無法當下反映。
台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，近來環保署一再濫用隔離程序，干擾公民對環評審查的意見表達，這次四接環評事件更是變本加厲，連環保署大門出入口也管制為一進一出，最後甚至是以線上會議來管控公民團體的發言權，張子敬已不適任國家環境保護的最高首長，必須立刻下台，更不應接任環境部長。
環團除了列舉張子敬多項罪狀外，陳椒華還表示，環保署的一級主管多次被傳聞遭指控為性騷擾慣犯，據他們了解，政風單位有相關資料，被指控的加害者極可能隨著環保署升格而升官。在近期MeToo風波中，辦公室又再度收到對此人的指控，但因當事人沒有站出來，只能公開提醒行政院和環保署，千萬不能讓有性騷擾紀錄者升任。
對於陳椒華所指一級主管性騷擾一事，張子敬回應，署內若有相關傳言、檢舉就會啟動政風調查，若確認有性平的問題，就會依性平會的機制處理；他也坦言，之前的確有處理類似案件，一定會依規矩辦理。（編輯：張若瑤）1120717