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2023橘子嘉年華在漫博！人氣IP、大勢明星齊聚　免費領票攻略先收

▲2023年橘子嘉年華即將於7月27日至31日在漫博盛大展出。（圖／橘子集團提供）
▲2023年橘子嘉年華即將於7月27日至31日在漫博盛大展出。（圖／橘子集團提供）

生活中心/綜合報導

2023年橘子嘉年華即將於7月27日至31日在漫博盛大展出，打造出穿越為主題的展覽空間，不容錯過的三大亮點包括「泛娛樂IP」的五大展區，以及「大勢明星」陪你嗨翻現場，還有「百萬大獎」帶回家的好康活動，邀請喜愛遊戲、動漫、小說的民眾一起同樂！最重要的是7月17日至26日前，以 beanfun! APP 登入活動官網日日贈送免費門票，每日限量300張快來搶唷！

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亮點一：「泛娛樂IP」打造5大展區

5大展區以穿越次元為活動概念，帶消費者穿越不同的娛樂次元世界探索玩樂，展區集結台灣遊戲橘子、beanfun! 文學星X漫畫星、人氣漫畫原子少年、有閑購物、fun市集、橘子支付等橘子旗下產品服務共同出展。

包括超夯遊戲新楓之谷、新瑪奇、艾爾之光，經典角色以及虛擬世界真實登場，還有漫畫星、文學星帶你穿越到不同的空間，探索黃色書刊《食屍鬼》、日下棗《三個不結婚的女人》、花於景《叛逆玩家》的精彩異世界，當然最受歡迎的人氣漫畫「原子少年」也在現場，只要參加闖關活動，就可以把周邊、虛寶帶回家。
 

▲首先登場的為7月27日 VERA 擔任一日次元接待員，學文和 Nelson在2023漫博會現場陪粉絲一同逛展。
▲首先登場的為7月27日 VERA 擔任一日次元接待員，學文和 Nelson在2023漫博會現場陪粉絲一同逛展。（圖／橘子集團提供）
亮點二：「大勢明星」陪你嗨翻現場

明星藝人們引爆橘子嘉年華娛樂次元舞台，首先登場的為7月27日 VERA 擔任一日次元接待員，學文和 Nelson在2023漫博會現場陪粉絲一同逛展；7月29日換實力派樂團「icyball 冰球樂團」精彩開唱，也將釋出與漫畫星和文學星合作的特企消息；7月30日從原子少年火星成團的 FEniX 親臨現場舉辦粉絲見面會，舞台表演和簽名會雙重滿足，同日登台的還有超新星選秀節目未來少女，等你一起來應援!

 

▲7月30日從原子少年火星成團的 FEniX 親臨現場舉辦粉絲見面會，舞台表演和簽名會雙重滿足。
▲7月30日從原子少年火星成團的 FEniX 親臨現場舉辦粉絲見面會，舞台表演和簽名會雙重滿足。（圖／橘子集團提供）
亮點三：「百萬大獎」帶回家

7月27日至8月10日線上線下可參加「次元任務」，只要於 beanfun! APP 使用「一起 SHOW」功能，在指定主題下上傳照片，就有機會把iPhone14、Dyson吹風機、GIGABYTE電競筆電等大獎帶回家。7月27日至7月31日加碼「日日抽獎活動」，5天共額外加碼獎項給10名幸運玩家，免費抱回任天堂Switch OLED、三星27吋曲面電競顯示器、Apple Ｗatch Series 8、Apple MacBook Air等好禮。

此外，7月27日至7月31日活動現場可參加新手任務、闖關活動，只要完成任務即可領取限定贈品。

🟡登錄官網領免費漫博門票

最重要的是，7月17日至27前，活動官網每日贈送免費入場門票，只要在活動官網登錄 beanfun! APP，輸入邀請碼【gamafun2301】，每日限量300張門票大方送，數量有限贈完為止。還不快下載beanfun!，來到橘子嘉年華與娛樂IP一同玩樂、大勢明星熱力舞，以及台爽抽百萬大獎！更多精彩好玩的活動詳情請見活動官網
 

▲下載beanfun!，來到橘子嘉年華與娛樂IP一同玩樂、大勢明星熱力舞，以及台爽抽百萬大獎！
▲下載beanfun!，來到橘子嘉年華與娛樂IP一同玩樂、大勢明星熱力舞，以及台爽抽百萬大獎！（圖／橘子集團提供）
2023橘子嘉年華【Shooooow! 次元穿越】活動資訊
時間：7月27日（四）至7月31日（一） 10:00至18:00
地點：台北世貿中心一館 （漫博）
地址： 臺北市信義區五段五號
beanfun! app下載連結
邀請碼: gamafun2301
 

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