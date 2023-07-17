2023橘子嘉年華在漫博！人氣IP、大勢明星齊聚　免費領票攻略先收

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5大展區以穿越次元為活動概念，帶消費者穿越不同的娛樂次元世界探索玩樂，展區集結台灣遊戲橘子、beanfun! 文學星X漫畫星、人氣漫畫原子少年、有閑購物、fun市集、橘子支付等橘子旗下產品服務共同出展。
包括超夯遊戲新楓之谷、新瑪奇、艾爾之光，經典角色以及虛擬世界真實登場，還有漫畫星、文學星帶你穿越到不同的空間，探索黃色書刊《食屍鬼》、日下棗《三個不結婚的女人》、花於景《叛逆玩家》的精彩異世界，當然最受歡迎的人氣漫畫「原子少年」也在現場，只要參加闖關活動，就可以把周邊、虛寶帶回家。
亮點二：「大勢明星」陪你嗨翻現場
明星藝人們引爆橘子嘉年華娛樂次元舞台，首先登場的為7月27日 VERA 擔任一日次元接待員，學文和 Nelson在2023漫博會現場陪粉絲一同逛展；7月29日換實力派樂團「icyball 冰球樂團」精彩開唱，也將釋出與漫畫星和文學星合作的特企消息；7月30日從原子少年火星成團的 FEniX 親臨現場舉辦粉絲見面會，舞台表演和簽名會雙重滿足，同日登台的還有超新星選秀節目未來少女，等你一起來應援!
亮點三：「百萬大獎」帶回家
7月27日至8月10日線上線下可參加「次元任務」，只要於 beanfun! APP 使用「一起 SHOW」功能，在指定主題下上傳照片，就有機會把iPhone14、Dyson吹風機、GIGABYTE電競筆電等大獎帶回家。7月27日至7月31日加碼「日日抽獎活動」，5天共額外加碼獎項給10名幸運玩家，免費抱回任天堂Switch OLED、三星27吋曲面電競顯示器、Apple Ｗatch Series 8、Apple MacBook Air等好禮。
此外，7月27日至7月31日活動現場可參加新手任務、闖關活動，只要完成任務即可領取限定贈品。
🟡登錄官網領免費漫博門票
最重要的是，7月17日至27前，活動官網每日贈送免費入場門票，只要在活動官網登錄 beanfun! APP，輸入邀請碼【gamafun2301】，每日限量300張門票大方送，數量有限贈完為止。還不快下載beanfun!，來到橘子嘉年華與娛樂IP一同玩樂、大勢明星熱力舞，以及台爽抽百萬大獎！更多精彩好玩的活動詳情請見活動官網。
2023橘子嘉年華【Shooooow! 次元穿越】活動資訊
時間：7月27日（四）至7月31日（一） 10:00至18:00
地點：台北世貿中心一館 （漫博）
地址： 臺北市信義區五段五號
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邀請碼: gamafun2301