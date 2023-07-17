稱昨上凱道與年輕人站在一起 郭台銘：向柯文哲學習精準發言
鴻海創辦人郭台銘昨出席「公平正義救台灣」遊行活動，台下不少支持者紛紛給予喝采支持。對此，郭台銘今（17）日受訪表示，他昨天本想越過欄杆，聽聽年輕人的心聲。此外，郭也指出，昨天他到場不是為跟民眾黨總統參選人柯文哲見面，而是向柯學習如何精準發言，博得年輕人的注意。
記者翁子竣／台北報導
館長陳之漢與前立委黃國昌所發起的「公平正義救台灣」遊行，昨下午兩點於凱達格蘭大道登場，柯文哲、郭台銘及國民黨總統參選人侯友宜皆到場響應，訴求居住正義與司法改革。
談及昨天出席凱道遊行，大批台下民眾給予鼓舞，甚至還有凍蒜聲音。郭台銘今受訪表示，他本來要翻過欄杆與年輕人站在一起，但後來不讓他翻，為聽聽年輕人真正的心聲，自己跟他們一起曬太陽。
至於郭台銘昨致詞完後離開，並未與柯文哲碰面。郭台銘說，他昨天是去看柯文哲演講，柯是IQ167的人，而他的IQ只有80不到，「我說若有柯市長講話的一半，那年輕人可能就稍微考慮我是一個人選。」
郭台銘表示，兩人私底下沒什麼話好講，所以他昨天特別在樓下聽。郭強調，他是要聽演講，不是要跟柯文哲見面的，他要向柯學習怎樣精準發言，並博得年輕人注意與同理。