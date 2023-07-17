混血主播梁立「曾逼人下跪道歉」！消失10年重拾主持棒 近況超美
中日混血美女主播梁立，曾於2013年被爆料在台灣知名溫泉酒店怒嗆員工下跪道歉一事，隨後遭到電視台懲處並調離主播台，形象一夕全毀。不過，消失在台灣螢光幕10年的梁立，這期間不僅轉行與日本朝日電視台合作，近年來還重返台灣校園攻讀碩士學位，並擔任系上活動的主持人，無論是近況還是外型都相當完美。
記者詹鎰睿/綜合報導
據了解，梁立自2013年爆發負面風波後，2016年將臉書粉專改成「Grace リャン・リー」，名字也改成「梁珈嘉」重新出發，並和日本朝日電視台合作節目「梁立的BEST台灣」重拾主持棒，雖然不在台灣螢光幕亮相，但梁立依舊持續在經營社群平台。
除了主持節目，梁立也攻讀台灣科技大學管研所，不僅參加校內大大小小的活動與主持，還親自替台科大設計帽T，生活過得多采多姿。昨（16）日梁立回到校園，並擔任台科大EMBA「第一屆EMBA日」的主持人，並分別用中、日文寫下心情：「給了我不一樣的世界，更勇於面對挑戰，創造許多珍貴的回憶。」獲得粉絲們的加油與鼓勵。
談到梁立，許多人都想到她和前夫、資深媒體人羅友志的婚姻。當時梁立一爆發風波後，羅友志多次公開護愛，直到2018年，羅友志才在節目上鬆口，已經和梁立進行離婚官司，長達10年的婚姻確定結束。對此《NOWnews今日新聞》也致電羅友志關心與前妻的近況，羅友志則表示：「我不回應！」