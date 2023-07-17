台北橋機車瀑布曾紅到國外！「源頭視角」曝光了 通勤族超級有感
台灣被譽為「機車王國」，上班時間的通勤機車數量相當驚人，在2018年時，一張「台北橋機車瀑布」的照片，獲選為《國家地理雜誌》「國家地理年度旅行攝影師大賽」作品而意外爆紅，而近期更有民眾拍下這個機車瀑布「源頭」視角，再度引發熱討論。
記者潘毅/綜合報導
原PO在臉書社團《手機拍出好照片》分享上班時間從三重河堤上台北橋目睹的狀況，只見橋上的機車道塞滿了準備要到台北上班機車族，大家都在耐心等待並緩緩向前中。
就是這樣一張照片，掀起了大批新北市通勤族的共鳴，紛紛苦嘆上班通勤的路途遙遙，「這就是我們每天上下班的日常」。而曾經住在三重每天往返台北橋一年經驗的北漂族張先生則表示，基本上平時橋不會塞成這個樣子，推測應是前面有發生一些事故或者其他原因，通常上橋後大概中後段才會開始塞，這樣塞到橋的入口的景象，還真的是第一次看到，只能說台北橋的機車瀑布真的是台灣一大奇景。
《NOWnews》記者也詢問拍下這張照片的當事人，她先是透露6月29日當時隨手拍下這張照片的用意，是告知公司路上塞車情況，而橋上出現這種特殊塞車情況，「大部分都是有發生小事故、不好的事所致」，對於自己隨手拍的照片，引發如此大量討論也感到意外。