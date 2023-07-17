繼承祖產「全敗光光」　警：吸毒者悲歌

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中市刑大查獲毒品通緝犯持有毒品案，經持續向上溯源、擴大偵辦，深入追查發現45歲黃男涉有重嫌，旋即成立專案小組，報請臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦，經專案小組鍥而不舍跟蹤蒐證及溯源追查，見時機成熟持拘票拘提黃男到案，現場查扣安非他命8包(毛重274公克)、愷他命2包(毛重103公克)、大麻花1包(毛重1.7公克)、海洛因1包(毛重1.7公克)、注射針筒14支、電子磅砰1只、吸食器1組、新臺幣17萬4,000元、手機2支及保時捷車輛1台等贓證物，訊後依毒品罪嫌移送偵辦，並經檢方偵結起訴在案。
警方查緝過程中，運用市警局自建科技整合情資系統，進行大數據分析，並輔以現場跟蒐掌握黃男行蹤，當日黃男駕駛保時捷高級進口車行經高速公路北上桃園購買毒品返回台中時，員警見機不可失，遂執行圍捕，順利將黃男查緝到案。黃男遭查獲後，自以為毒品藏得天衣無縫，拒供出毒品藏匿處，惟經員警細心搜索後，在駕駛及副駕駛座位下隱藏式抽屜內尋獲。
中刑大再次呼籲警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，以確實保障市民生命健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。
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