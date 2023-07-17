《全民造星5》魏念恩女友墜樓！他遭爆「分手後狂借錢」宣布退賽
香港選秀節目《全民造星5》昨（16）日舉行總決賽，其中在10強名單中的25歲選手魏念恩（Nathan），今年5月歷經女友Jessie墜樓身亡，事後被女方家屬踢爆，魏念恩在和Jessie交往期間突然提分手，又不斷和女方借錢，卻持續避不見面，還要求Jessie將兩人於社群平台上的合照刪除，才會引發悲劇。醜聞爆出後，魏念恩在總決賽前夕宣布退賽，引起外界一陣熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
根據港媒《香港01》報導，魏念恩的女友Jessie今年5月墜樓身亡，家屬事後從Jessie未上鎖的手機裡發現，在Jessie和魏念恩的對話中，魏念恩早在5月6日就和Jessie提分手，期間卻又不斷向女方借錢，金額從幾百至一千元港幣（約台幣3962元）不等，不久後魏念恩又要求Jessie將IG上有關他的照片全數刪除。
Jessie被分手後多次打電話給魏念恩，甚至到兩人昔日愛巢敲門，希望能再見到魏念恩一面，但都沒有得到回應，最終在同一天身亡。而風波爆出後，魏念恩在總決賽前夕宣布退出《全民造星5》，表示：「我決定退出今晚的總決賽，為各單位帶來不便對不起，我會盡快交代事情。」節目製作單位ViuTV也隨即發表聲明：「《全民造星5》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」
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