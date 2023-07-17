NBA／考慮轉職？Curry不只是三分球王　高球名人賽也奪生涯首冠

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打出一桿進洞後，球迷們紛紛稱奇到「不愧是歷史第一射手」、「這個人從來不會失準」、「在高爾夫球場上的Logo Shot」，NBA巨星LeBron James也在推特發文說到「這實在是太狂了」，Curry本人則是表示這是他個人第二次打出一桿進洞，連自己都感到有些不可置信。
本屆賽事中Curry從開賽以來積分就一直領跑眾人，前兩輪分別以27分及50分位列首位，不過其他選手緊追在後，縱使Curry在標準桿第3桿、第7洞時打出一桿進洞，一口氣拿下8分，仍然與第二名的退役網球選手Mardy Fish和退役冰球選手Joe Pavelski僅有3分的分差。
進入決勝第三輪後，Curry延續先前的好手感，在第18洞打出老鷹拿下6分，最終獲得75分，成功以2分的分差擊敗退役網球選手Mardy Fish，收獲個人在美國世紀冠軍賽高球名人賽的首個冠軍獎盃。
奪冠後Curry在賽後訪問被問及是如何準備這項賽事時，幽默的回應到：「輸給湖人隊，讓我可以提早開始在高爾夫球場做練習。」此外比賽時有許多勇士球迷到場替Curry加油，Curry對此也表示相當感謝他們的支持。
本屆賽事開打前，Curry就已多次透露自己本次參賽的目標就是冠軍，可以看出他對冠軍的渴望不亞於NBA總冠軍，如今成功完成願望，而Curry這次奪冠，也是繼2000年美式足球員Al Del Greco後，首位現役選手榮獲此項殊榮，同時也是史上第三位。